الهيئة القبطية الإنجيلية تنظم لقاءً بين شركائها الدوليين والمحليين لمناقشة القضايا التنموية المشتركة

نظّمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية لقاءً نخبويًا بمقرها الرئيسي، بحضور الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية، جمع بين الشركاء الدوليين الرئيسيين للهيئة القبطية الإنجيلية، يمثلون عددًا من الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا، بجانب الشركاء المحليين من المؤسسات الوطنية والدولية التي تعمل في مصر، على رأسهم وزارة التضامن الاجتماعي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، برنامج الأغذية العالمي (WFP)، صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، مؤسسة الألفي، مؤسسة نوايا، مؤسسة Bless، جمعية كاريتاس مصر، وصندوق عطاء، بالإضافة إلى مبادرة قادرون باختلاف، إلى جانب عدد من الهيئات التنموية ومؤسسات المجتمع المدني.

تبادل الخبرات

يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الشركاء المحليين والدوليين، ومناقشة القضايا المشتركة في مجالات التنمية وحقوق الإنسان.

وتخلّل اللقاء عدد من المداخلات المتخصصة بمشاركة الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة شركة ميتالوم القابضة، والدكتورة هويدا بركات، مديرة الشراكات الأكاديمية الإقليمية بجامعة UEL، إلى جانب الأستاذة سميرة لوقا مدير قطاع الحوار وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والأستاذة سوزان صدقي مدير التنمية المحلية لوجه قبلي. وأدار الجلسة الأستاذ مايكل الضبع، رئيس قطاع الاستثمار بالهيئة القبطية الإنجيلية.

ويأتي هذا اللقاء في سياق فعاليات الشراكة الدولية التي تنظمها الهيئة بالتزامن مع احتفالها باليوبيل الماسي بمناسبة مرور خمسة وسبعين عامًا على تأسيسها، والتي شملت أيضًا زيارة رئيس الطائفة الإنجيلية والوفد الدولي إلى مجلس النواب المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة، تأكيدًا على دور الهيئة الرائد في دعم الحوار وتعزيز التعاون بين المجتمع المدني والمؤسسات التشريعية والتنموية في مصر.