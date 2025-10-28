قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لجنة المسابقات: لم نتسلم أي مقترحات من حلمي طولان بشأن كأس العرب
رابطة الأندية: من المستحيل تأجيل مباريات الدوري المصري
مع كامل احترامي.. كلمة السر في قضية اتهام اليوتيوبر محمد عبدالعاطي بنشر فيديوهات خادشة
محمد سامي: أي حد اختلفت معاه في الشغل فاشل
دخول 10 شاحنات مساعدات كويتية ضمن القافلة الـ60 من البوابة الفرعية لميناء رفح البري
وزير المالية: 50% من الموازنة العامة يتجه إلى الإنفاق الاجتماعي
الذهب يسترد جزءا من خسائره.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
باسم يوسف: كل الهواتف والتطبيقات يتم استخدامها ضدنا لجمع بياناتنا وخلق حقيقة موازية
البابا تواضروس: أكثر من 100 دولة شاركت في مؤتمر مجلس الكنائس العالمي على أرض مصر
بعد حريق مركب الأقصر.. الشركة المالكة تنقل 230 سائحا إلى مراكب بديلة وتؤكد استمرار الرحلات
باسم يوسف: إسرائيل تجند مؤثرين عالميين للترويج لدعايتها وتشويه الفلسطينيين
اعترافات اليوتيوبر محمد عبد العاطي في اتهامه بنشر محتوى خادش
الهيئة القبطية الإنجيلية تنظم لقاءً بين شركائها الدوليين والمحليين لمناقشة القضايا التنموية المشتركة

ميرنا رزق

نظّمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية لقاءً نخبويًا بمقرها الرئيسي، بحضور الدكتور القس أندريه زكي،  رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية، جمع بين الشركاء الدوليين الرئيسيين للهيئة القبطية الإنجيلية، يمثلون عددًا من الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا، بجانب الشركاء المحليين من المؤسسات الوطنية والدولية التي تعمل في مصر، على رأسهم وزارة التضامن الاجتماعي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، برنامج الأغذية العالمي (WFP)، صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، مؤسسة الألفي، مؤسسة نوايا، مؤسسة Bless، جمعية كاريتاس مصر، وصندوق عطاء، بالإضافة إلى مبادرة قادرون باختلاف، إلى جانب عدد من الهيئات التنموية ومؤسسات المجتمع المدني.

تبادل الخبرات 

يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الشركاء المحليين والدوليين، ومناقشة القضايا المشتركة في مجالات التنمية وحقوق الإنسان.

وتخلّل اللقاء عدد من المداخلات المتخصصة بمشاركة الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة شركة ميتالوم القابضة، والدكتورة هويدا بركات، مديرة الشراكات الأكاديمية الإقليمية بجامعة UEL، إلى جانب الأستاذة سميرة لوقا مدير قطاع الحوار وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والأستاذة سوزان صدقي مدير التنمية المحلية لوجه قبلي. وأدار الجلسة الأستاذ مايكل الضبع، رئيس قطاع الاستثمار بالهيئة القبطية الإنجيلية.

ويأتي هذا اللقاء في سياق فعاليات الشراكة الدولية التي تنظمها الهيئة بالتزامن مع احتفالها باليوبيل الماسي بمناسبة مرور خمسة وسبعين عامًا على تأسيسها، والتي شملت أيضًا زيارة رئيس الطائفة الإنجيلية والوفد الدولي إلى مجلس النواب المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة، تأكيدًا على دور الهيئة الرائد في دعم الحوار وتعزيز التعاون بين المجتمع المدني والمؤسسات التشريعية والتنموية في مصر.

