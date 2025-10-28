قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد سامي: كنت عايز أعمل الشعبي التجاري السخن اللي فيه صراع

هاني حسين

أجاب المخرج محمد سامي على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، التي سألته: "لما بتشوف أعمالك، خاصة إنك مش بس بتخرج، إنت كمان بتألف، ممكن تحس إن العمل فيه أفورة؟ الواقعية اختيار، مش معقول كل الشارع كده، فيه جزء صحيح بس مش كل الناس كده؟"، قائلاً:"هذا صحيح، جزء من قرار الاعتزال كان بسبب الدوامة اللي كنت فيها. أنا كنت عايز أعمل الشعبي التجاري السخن اللي فيه صراع ويتابعه الناس على مدار ثلاثين حلقة."

فقاطعته الحديدي قائلة: "دي خلطة محمد سامي؟"ليوضح خلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه على شاشة "النهار":"الخلطة دي أنا اللي تعلمتها واشتغلت عليها، وكل شوية أطورها وأنجح بيها تاني وتالت، لكن وأنا بتفرج على المسلسل مش ببقى راضي عنه بنسبة 80%، لأني بلاقي تكرار في"المود"، سواء لأنه الأكتر مشاهدة أو لأنه المود اللي أنا برتاح له، ومش عاوز أكون حبيس فيه طول الوقت، عندي أفكار تانية دايمًا بتتأجل."


وأضاف: "وقفت وقلت لنفسي، نجحت واتعرفت كفاية، روح بقى لأفكار تانية، اعمل الحاجة اللي بتحبها وروح لمناطق جديدة."


فسألته الحديدي: "مش خايف من التغيير؟"فأجاب سامي: "لا، مش خايف. في حالة غريبة مسيطرة عليا، لأني عندي ثقة إنه حتى لو عملت تجربة مختلفة ومحققتش نفس النجاح، هرجع بعد كده أعمل مسلسل بفكرة الحارة المصرية الأصيلة ويكسر الدنيا."


واختتم قائلًا ردًا على سؤال الحديدي: "ده ثقة ولا غرور؟""بالعكس، أنا في أكتر مرحلة من حياتي بمراجع نفسي وأخطائي علشان أكون إنسان أفضل."

