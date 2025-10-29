كلية العلوم جامعة الوادي تنظم ملتقى توظيفيا لخدمة خريجيها

نظّمت كلية العلوم بجامعة الوادي الجديد ، ملتقى توظيفيًّا بمشاركة عدد من شركات القطاع الخاص والشركات الاستثمارية ونخبة من الجهات البحثية الحكومية، بهدف تعزيز دور الأطراف المجتمعية في تقييم خريج كلية العلوم مما يدعم رفع كفاءات خريجي الكلية ويجعلهم أكثر قدرة علي المنافسة في سوق العمل ، ويعزز توفير فرص عمل لخريجي وأبناء الكلية من مختلف الأقسام والتخصصات.

من جانبها ، أكدت الدكتورة رشا الشاذلى مقرر الملتقى، أن الملتقى يأتي في سياق سعي كلية العلوم في رفع جودة البرامج الدراسيه المقدمه بها في ضوء متطلبات جهات التوظيف، كما أن الملتقي يهدف إلى تعريف الطلاب والخريجين باحتياجات سوق العمل ومهارات التوظيف الحديثة، مؤكدًة أن جامعة الوادي الجديد، تسعى دائمًا إلى دعم أبنائها من خلال المبادرات والفعاليات التي تفتح أمامهم آفاق المستقبل.