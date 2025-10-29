رئيس منظمة الإنتوساي المنتهية ولايته: عملنا على توسيع نقاط الحوار

أكد رئيس منظمة الإنتوساي المنتهية ولايته، خلال إفتتاح المؤتمر الدولي ال25 للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، بحضور رئيس الوزراء، أنه قبل ثلاث سنوات تم تحديد بعض المبادئ التوجيهية الإستراتيجية.

وأضاف: “عملنا على توسيع نقاط الحوار مع الجهات الفاعلة متعددة الأطراف والأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، وقد كان هذا التقارب المستمر ضروريا لترسيخ الأنتوساي كمجتمع متناسق قادر على التحدث بصوت واحد فى مواجهة التحديات العالمية الكبري”.



وتابع: “يحتاج العالم أكثر من أى وقت مضي فى ظل تزايد تأكل الثقة فى المؤسسات، حيث تلعب منظمتنا دورا أساسيا فى تعزيز الديموقراطية والحوكمة الرشيدة وضمان إستخدام الموارد العامة بما يخدم الشعب، ولم يكن من الممكن إنجاز مهمة بهذا الحجم بمفردنا، فكل إنجاز عظيم ينبع من جهود مشتركة”.



