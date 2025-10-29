قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: مصر تضع جميع إمكانياتها وخبراتها خلال رئاستها لمنظمة الإنتوساي
عايز أحفظ القرآن ومش مطرود من بلدي.. محمد سامي يطلق تصريحاته النارية
رئيس الوزراء: الإنتوساي برهنت على قدرتها على تنمية أجهزة الرقابة الدولية
مرضى لم يتلقوا العلاج.. استشهاد 983 فلسطينيا في غزة
قالوا عن المتحف المصري الكبير.. وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
مصرع شخص وإصابة 16 آخرين في حادث مروع بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي
أحمد موسى: المتحف الكبير سيجذب ملايين السياح ويزيد موارد مصر الدولارية
الزراعة: تحصين أكثر من 421 ألف رأس ماشية خلال أول 3 أيام بالحملة القومية
محمد الفيصل: الرئيس السيسي قدم دعما كبيرا لـ الإنتوساي خلال السنوات الماضية
احذر.. قطع الأشجار يعرضك لدفع غرامة 5 آلاف جنيه طبقا لقانون الري
"إنتِ الأساس".. هيئة الرعاية الصحية تطلق حملة توعوية لدعم صحة المرأة بمحافظة جنوب سيناء
مصر تتسلم رئاسة منظمة الإنتوساي
برلمان

برلماني: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان لرجال الأعمال

النائب إبراهيم عبد النظير - عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
النائب إبراهيم عبد النظير - عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
معتز الخصوصي

قال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، وتوفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة.

 وأضاف عبد النظير، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، يسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.

كان المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قد عقد عدداً من اللقاءات على هامش مشاركته في النسخة التاسعة من منتدى "مبادرة الاستثمار " المنعقد بالرياض بالمملكة العربية السعودية. 

ويشارك الوزير في المنتدى نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعقد المنتدى بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض خلال الفترة من ٢٧ إلى ٣٠ أكتوبر تحت شعار "مفتاح الازدهار"، برعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

التقي المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالدكتور ماجد بن عيد الله القصبي، وزير التجارة السعودي حيث تناول اللقاء تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وحضر اللقاء أعضاء السفارة المصرية، ومن الجانب السعودي الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري نائب وزير التجارة السعودي.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مستهل اللقاء على متانة العلاقات المصرية السعودية والراوبط المشتركة التي تجمع البلدين، مشيرا إلى أهمية تعزيز العلاقات التجارية وتحقيق التوازن في الميزان التجاري بين البلدين ، من خلال إزالة المعوقات التي تواجه حركة التجارة البينية، والعمل على رفع حجم التبادل التجاري، وكذلك التعاون في مجال الاستثمار، عبر تعزيز التنسيق بين الصندوق السيادي المصري وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بما يسهم في زيادة المشروعات المشتركة وفتح مجالات جديدة للاستثمار المتبادل.

كما ناقش اللقاء التعاون الجمركي والنقل واللوجستيات، بهدف تسهيل حركة السلع والخدمات ودعم الربط بين الموانئ المصرية والسعودية، والتعاون في مجال التجارة الرقمية والدفع الإلكتروني، بما يتماشى مع التحول الرقمي الذي يشهده الاقتصادان المصري والسعودي ويسهم في تسهيل المعاملات التجارية.

وأكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد نمواً متزايدا حيث تبلغ الاستثمارات السعودية في مصر نحو 25 مليار دولار، وهو ما يعكس المكانة البارزة للمملكة العربية السعودية كإحدى أهم الدول المستثمرة في السوق المصرية.

وأشار الوزير خلال الاجتماع إلى أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري – السعودي المشترك، وأيضاً اتفاقية الاستثمار المشترك التي تم توقيعها العام الماضي مع الجانب السعودي، وذلك بهدف زيادة وتوسيع حجم التبادل التجاري بين البلدين.

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاعه.. سعر الذهب الآن في مصر

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. تعيين ونقل 164 قيادة محلية بينهم 5 سكرتيري عموم و10 سكرتير مساعد و134 رئيس مركز ومدينة وحي وإنهاء خدمة لـ 15 قيادة

ارشيفية

الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

محمد سامي ومي عمر

ضربت واحد في أسبانيا.. المخرج محمد سامي يروي تفاصيل أزمة ابنته الصحية ومُعاكسة زوجته

طارق النبراوي نقيب المهندسين

المهندسين تتقدم بشكوى ضد 27 مرشحا بانتخابات مجلس النواب غدا

زيت بذور اليقطين

يعالج البروستاتا والمثانة.. فوائد خارقة لزيت مهمل

الروماتويد

يدمر المفاصل ويسد الشهية.. اعرف أسباب الروماتويد

شحم البقر

شحم البقر كلمة السر للجمال والشباب .. تفاصيل

أسرار المطبخ.. 10 طرق لنجاح أي وصفة من أول مرة

شئون البيئة بالشرقية يُنفذ 15 حملة مفاجئة لفحص عوادم السيارات ويضبط 61 سيارة مخالفة

طريقة عمل الزلابية المقرمشة مثل المحلات بمذاق لا يقاوم

تشمل القطن والبطاطس.. مذكرة تفاهم بين مصر وميانمار في المجال الزراعي

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

