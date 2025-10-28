استثمارات سياحية وصناعية وزراعية.. محافظ أسوان يعرض الفرص الاستثمارية بلقائه بوفود بقمة مدن آسيا والمحيط الهادي

التقى اللواء دكتور أسماعيل كمال محافظ أسوان عدد من وفود الدول المشاركة في فعاليات قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ المنعقدة بمدينة دبى ، والتى تجمع عدداً من قادة المدن والمحافظين وممثلى لمنظمات الدولية لبحث مستقبل التنمية الحضرية المستدامة.

حيث قام الدكتور إسماعيل كمال بعرض الفرص الإستثمارية التى تذخر بها أسوان ، وخاصة الإستثمارات السياحية والصناعية والزراعية والخدمية فى ظل توافر الثروات التعدينية والمحجرية والسمكية بإحتياطات هائلة ، بالإضافة إلى تنوع مصادر الطاقة الكهربائية من محطات التوليد المائية أو المحطات الشمسية.

وأشار بأن محافظة أسوان أصبحت الباب الملكى على الأسواق الإفريقية لمقوماتها الإقتصادية والسياحية والثقافية ، مع جهود الدولة المصرية المبذولة حاليا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مد شرايين الترابط مع إفريقيا من خلال الطرق السريعة والموانئ البرية والنهرية .

جهود متنوعة

فيما تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قيام فرع المجلس القومى للمرأة بإستكمال تنظيم سلسلة الأنشطة والفعاليات الجارية ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى بجميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .

ومن جانبها أشارت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأنه تحت رعاية محافظ أسوان تم إطلاق فعاليات الدورة التدريبية للتثقيف المالى بعزبة رضوان بمركز كوم أمبو ، لافته إلى أن برنامج التثقيف المالى يستمر على مدار خمسة أيام ويهدف إلى رفع وعى السيدات والفتيات بمبادئ التخطيط والتسويق الأساسية ، وتسليط الضوء على أهم المحاور والمفاهيم الرئيسية لريادة الأعمال ، فضلاً عن الرد على الإستفسارات والتساؤلات الخاصة بمجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتعريف بالجهات الممولة.

وفى نفس السياق أكدت الدكتورة هدى مصطفى بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان تم مواصلة تنظيم عدد 30 جلسة من جلسات الدوار التى إستهدفت توعية 1100 سيدة وفتاة ورجل من أهالى قرى الشديدة والملقطة والخطارة والمقلة والغورية ونجع الحجر ونجع المخربية ، بالإضافة إلى نجع قريملة ونجع الطويل ونجع الخلاب والأعقاب قبلى والكسارة والعشباب والديسة والمغارة بمركزى أسوان وكوم أمبو.