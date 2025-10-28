قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا يحدث لكبار السن عند شرب القهوة؟ دراسات تكشف الفوائد والمخاطر
عارفيني وهيفضحوني.. مرتكب جريمة الهرم يبرر قـ.تله للأطفال الثلاثة بعد أمهم
بريطانيا توقع صفقات استثمارية بـ6.4 مليار جنيه مع السعودية
اللُغز الغائب| جريمة هزت الرأي العام .. لماذا تخلص شيطان الهرم من الأم وأطفالها الثلاثة؟
مصر تتصدر جدول ميداليات دورة الألعاب الشاطئية للقدرات الرياضية بتركيا
محمد السيد يطلب 10 ملايين جنيه سنويًا لتجديد عقده مع الزمالك
مصدر مسؤول لـ"صدى البلد": الطب البيطري بسوهاج يدشن خطة عاجلة لمكافحة الكائنات المفترسة
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف رفح الفلسطينية
تاون جاس : لا تنزعجوا من رائحة الغاز بعد العاشرة مساء اليوم الثلاثاء
الجامعة العربية تدين الجرائم المروعة ضد المدنيين في الفاشر وتدعو إلى وقف فوري للقتال
فتح: مصر تبذل جهدا كبيرا لضمان استكمال تنفيذ الاتفاق ومنع العودة إلى الحرب
وظائف خالية بوزارة العدل عبر بوابة الوظائف الحكومية.. قدم الآن
استثمارات سياحية وصناعية وزراعية.. محافظ أسوان يعرض الفرص الاستثمارية بلقائه بوفود بقمة مدن آسيا والمحيط الهادي

محمد عبد الفتاح

التقى اللواء دكتور أسماعيل كمال محافظ أسوان عدد من وفود الدول المشاركة في فعاليات قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ المنعقدة بمدينة دبى ، والتى تجمع عدداً من قادة المدن والمحافظين وممثلى لمنظمات الدولية لبحث مستقبل التنمية الحضرية المستدامة. 

حيث قام الدكتور إسماعيل كمال بعرض الفرص الإستثمارية التى تذخر بها أسوان ، وخاصة الإستثمارات السياحية والصناعية والزراعية والخدمية فى ظل توافر الثروات التعدينية والمحجرية والسمكية بإحتياطات هائلة ، بالإضافة إلى تنوع مصادر الطاقة الكهربائية من محطات التوليد المائية أو المحطات الشمسية.

وأشار بأن محافظة أسوان أصبحت الباب الملكى على الأسواق الإفريقية لمقوماتها الإقتصادية والسياحية والثقافية ، مع جهود الدولة المصرية المبذولة حاليا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مد شرايين الترابط مع إفريقيا من خلال الطرق السريعة والموانئ البرية والنهرية .

فيما تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قيام فرع المجلس القومى للمرأة بإستكمال تنظيم سلسلة الأنشطة والفعاليات الجارية ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى بجميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .

ومن جانبها أشارت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأنه تحت رعاية محافظ أسوان تم إطلاق فعاليات الدورة التدريبية للتثقيف المالى بعزبة رضوان بمركز كوم أمبو ، لافته إلى أن برنامج التثقيف المالى يستمر على مدار خمسة أيام ويهدف إلى رفع وعى السيدات والفتيات بمبادئ التخطيط والتسويق الأساسية ، وتسليط الضوء على أهم المحاور والمفاهيم الرئيسية لريادة الأعمال ، فضلاً عن الرد على الإستفسارات والتساؤلات الخاصة بمجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتعريف بالجهات الممولة. 

وفى نفس السياق أكدت الدكتورة هدى مصطفى بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان تم مواصلة تنظيم عدد 30 جلسة من جلسات الدوار التى إستهدفت توعية 1100 سيدة وفتاة ورجل من أهالى قرى الشديدة والملقطة والخطارة والمقلة والغورية ونجع الحجر ونجع المخربية ، بالإضافة إلى نجع قريملة ونجع الطويل ونجع الخلاب والأعقاب قبلى والكسارة والعشباب والديسة والمغارة بمركزى أسوان وكوم أمبو.

ضحايا جريمة الهرم

أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بقـ ـتـ ـل والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بإنهاء حياة والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها

معبر رفح

الاحتلال يعرقل دخول المساعدات إلى غزة وشاحنات تعود من المعبر دون تفريغ حمولتها.. تفاصيل

السودان

الجامعة العربية: ندعو إلى وقف إطلاق النار في الفاشر السودانية التي تتعرض لحصار من قوات الدعم السريع

الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار

زاهي حواس: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث عالمي غير مسبوق يضع مصر في صدارة التراث الإنساني

ماذا يحدث لكبار السن عند شرب القهوة؟ دراسات تكشف الفوائد والمخاطر

هل تشتري سيارة الآن أم تنتظر لنهاية العام؟.. خبير يكشف وضع السوق

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة في المنزل خطوة بخطوة

طريقة عمل البيتزا في البيت مثل المطاعم

400 عملية تجميل

امرأة كورية تنفق 300 مليون وون على 400 عملية تجميل خلال 15 عاما

