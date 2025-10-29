أحمد عصام الشماع يكشف كواليس مسلسل “ولد بنت شايب"

تحدث الكاتب والسيناريست أحمد عصام الشماع عن كواليس وأسرار مسلسل ولد بنت شايب، موضحًا أن فكرة العمل جاءت بعد فترة طويلة من التفكير والتردد قبل اتخاذ قرار خوض تجربة الكتابة والتأليف.

وقال الشماع، خلال حواره ببرنامج أنا وهو وهي المذاع على قناة صدى البلد، إن تتر البداية للمسلسل يلخص القصة العامة للأحداث.

وأشار إلى أن الأغنية المصاحبة للتتر لاقت إعجابًا كبيرًا من الجمهور منذ عرضها الأول، لما تميزت به من جمال موسيقي وإبهار بصري، ما ساهم في انتشارها على نطاق واسع.

وأكد أن العمل جاء ثمرة جهد جماعي، سواء في الكتابة أو التنفيذ، مع حرص فريق العمل على تقديم محتوى مختلف يجذب المشاهد ويحاكي الواقع الاجتماعي بأسلوب جديد.