الفيحاء للدراسات: زيارة براك تستهدف ممارسة ضغوط لإنهاء ملف حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية

قال العميد ركن فواز عرب، رئيس مركز الفيحاء للدراسات الاستراتيجية، إنّ زيارة المبعوث الأمريكي توم براك إلى لبنان تهدف إلى ممارسة ضغوط لإنهاء ملف حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.



وأضاف في مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "هناك زحمة موفدين لكون الوضع في لبنان أصبح نسبياً متأزماً، ومع أن هناك بعض التقارير والمصادر تقول إنّ زيارة الموفد الأمريكي توم باراك قد تتأجل، لكن في في حال وصل الموفد الأمريكي، لا بد أن يكون هناك وسيلة ضغط لدعوة الحكومة اللبنانية إلى التشدد في موضوع حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية".



وتابع: "وكان الموفد الأمريكي توم باراك قد قال سابقاً إنّ في حال أن الدولة اللبنانية لم تنزع سلاح المقاومة فإن إسرائيل سترد، وكأن هذا قد يدفع إسرائيل إلى عمل عسكري والعواقب قد تكون وخيمة".