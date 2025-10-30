رئيس برلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي يدعو الغرب لوقف ازدواجية المعايير تجاه جرائم إسرائيل

دعا السيد رولاندو باتريسيو رئيس برلمان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، الغرب إلى وقف إزدواجية المعايير تجاه الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد باتريسيو ، في كلمة أمام البرلمان العربي اليوم بمقر جامعة الدول العربية ، ضرورة أن تلتزم المؤسسات الدولية المتعددة الأطراف بالقانون الدولي ومبادئه، مشيرا إلى هناك توافقا دوليا قائما على المبادئ الأساسية وهي السلام والأمن والتنمية ، ولا يمكن أن نغفل حقوق الإنسان ، وهذه الركائز متساوية في الأهمية ومترابطة.
وقال إن برلمان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي رفع صوته بإدانة جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني التي إرتكبها الإحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين ، وأن البرلمان طالب بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام المحاكم المختصة وفق القانون الدولي الإنساني.
وأضاف : "يجب أن يضع الغرب حدا لإزدواجية المعايير مع قوات الإحتلال الإسرائيلية" ، منتقدا تخلي الإتحاد الأوروبي عن السياسة الخارجية المستقلة، داعيا إلى التوقف عن هذا الخطاب المزدوج في مجال حقوق الإنسان.
وتابع رولاندو باتريسيو : "يجب أن نتفق على ترسيخ والحفاظ على وقف إطلاق النار الكامل والدائم في قطاع غزة وفق إتفاق شرم الشيخ ، وضمان أن تسلم المساعدات الإنسانية دون عوائق وبدون شروط ، ونؤكد على أن تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق بدون التوصل لحل الدولتين الذي يضمن الحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني على حدود ما قبل ٤ يونيو ١٩٦٧، وأن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية".
وأوضح أن زيارته للبرلمان العربي تهدف إلى تطوير العلاقات بين المنطقتين ، مشيرا إلى تقدم برلمان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في التعاون كثيرا مع أوروبا وأفريقيا.
ونوه رئيس برلمان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بالإتفاق الذي سبق أن وقعه مع محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي للتعاون بين البرلمانيين وإنضمام البرلمان العربي إلى التحالف البرلماني العالمي للمناخ.
وقال : "لقد نقاشنا مع البرلمان العربي قضية الأمن الغذائي مثل مسألة التعاون في الزراعة الإيكولوجية" ، داعيا إلى إنشاء فضاء برلماني مشترك بين المنطقتين والتعاون في كافة المجالات.