الصيادلة تعلن إنهاء إجراءات تراخيص مزاولة المهنة للخريجين الجدد.. الأحد

أعلنت النقابة العامة للصيادلة وفي إطار حرصها على تسهيل إجراءات القيد للخريجين الجدد، عن انتداب موظفي وزارة الصحة للعمل بمقر النقابة العامة بداية من يوم الأحد الموافق 2 نوفمبر 2025.

وأكدت نقابة الصيادلة، أن تلك الخطوة تأتي للتيسير على الصيادلة وسرعة إنهاء إجراءات استخراج تراخيص مزاولة مهنة الصيدلة للدفعة الجديدة من المتقدمين للقيد بالنقابة، بالإضافة إلى المتقدمين من مختلف محافظات الجمهورية من خلال مندوبي النقابات الفرعية.

ودعت نقابة الصيادلة الخريجين الجدد إلى سرعة التوجه لمقر النقابة العامة أو النقابات الفرعية بالمحافظات لتقديم أوراقهم، والاستفادة من وجود مندوبي وزارة الصحة خلال فترة عملهم بالنقابة لإنهاء إجراءات القيد والترخيص في أسرع وقت ممكن.

وفيما يلي المستندات المطلوبة للقيد بالنقابة لخريجي الجامعات الحكومية والخاصة، وكذلك الجامعات الأجنبية خارج مصر، بالإضافة إلى الأوراق المطلوبة لاستخراج ترخيص مزاولة المهنة؛