ماجدة خيرالله: آسر ياسين الأنسب لتقديم حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

انتقدت الناقدة الفنية ماجدة خير الله اختيار مقدّمة الافتتاحية للمتحف المصري الكبير، معتبرة أن الأسماء المقترحة، رغم مكانتها الفنية، ليست مناسبة لهذا الدور.

وذكرت خير الله، عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»: "ايه الفكره ان اللي يقدم حفل افتتاح المتحف تكون واحدة ست؟؟ الاسماء اللي طرحت مش مناسبة رغم مكانتها الفنية، ورغم ان الوقت فات للترشيح بس كنت اتصور الاستعانة بفنان شاب زي آسر ياسين، ملامحه مصرية خالصة ويجيد التحدث بالإنحليزية السليمة".

ساعات قليلة ويبدأ افتتاح المتحف الكبير والذي سيشهد أكبر عرض تاريخي في العالم وسيحضره عدد كبير من رؤساء الدول.

ويُعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف أثري في العالم، ويقع على حافة هضبة الجيزة في تناغم معماري مع الأهرامات ويضم كامل كنوز الملك توت عنخ آمون، ومركب الملك خوفو، وآلاف القطع الأثرية النادرة.