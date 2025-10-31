قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تامر عبد الحميد: جمهور الزمالك الأكثر فهما لكرة القدم في العالم
بسمة وهبة: المصريون يعيشون فرحة وطنية غير مسبوقة استعدادًا ليوم استثنائي
أعلى سعر دولار اليوم 31-10-2025
بعد تطبيق التوقيت الشتوي.. المواعيد الجديدة للقطار الكهربائي الخفيف LRT
تحقيق حكومي أمريكي: إسرائيل انتهكت حقوق الإنسان في غزة
وميض غامض في درب التبانة| علماء يقتربون من حل لغز الكون.. ومادة مظلمة تبوح بالسر
صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 .. غدا
رحمة أحمد بعد الزج باسمها في أزمة رحمة محسن: كرهت اسمي.. وهعمل محضر
رئيس ألمانيا: أغتنم المشاركة بافتتاح المتحف المصري الكبير لإجراء مباحثات مع الرئيس السيسي
بـ 150 ألف دولار.. ساعة أحمد الشرع تثير الجدل في منتدى الاستثمار
أقل سعر دولار اليوم 31-10-2025
الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث عالمي يرسخ هوية مصر الحضارية

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
أ ش أ

أعرب عبد الرؤوف علام، رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، عن بالغ اعتزازه وتهنئته لقيادة الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، الذي يُعد من أكبر وأعظم المتاحف في العالم، ومركزًا عالميًا يُجسّد عبقرية المصري القديم ويُبرز دور مصر الرائد في حفظ التراث الإنساني.

وأكد علام أن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد حدثًا عالميًا استثنائيًا يعكس مكانة مصر الحضارية والثقافية، ويُجسد الرؤية الوطنية في تعزيز الهوية المصرية وتنمية الوعي الأثري والثقافي لدى الأجيال الجديدة، مشيدًا بجهود الدولة في دعم التعليم والثقافة والفنون كركائز أساسية لبناء الإنسان المصري.

وفي هذا السياق، وجّه رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين مجالس الأمناء بالمديريات والإدارات التعليمية بجميع المحافظات إلى تنظيم رحلات مدرسية دورية لطلاب المدارس لزيارة المتحف المصري الكبير، بما يُسهم في غرس قيم الانتماء والفخر الوطني، وربط الطلاب بتاريخهم المجيد من خلال تجربة تعليمية وثقافية حية داخل هذا الصرح العالمي.

وأوضح علام أن المجلس يضع في أولوياته تنمية الوعي الوطني والثقافي لدى طلاب المدارس، مؤكدًا أن المتحف المصري الكبير سيكون منبرًا تربويًا وثقافيًا يعزز قيم الولاء والانتماء، ويدعم المناهج الدراسية من خلال التجربة البصرية والمعايشة الواقعية لتاريخ الحضارة المصرية.

واختتم رئيس المجلس تصريحه بالتأكيد على أن هذا الافتتاح يمثل رسالة سلام وفخر من أرض مصر إلى العالم، تعكس ما تمتلكه من إرث حضاري خالد، وما تبذله الدولة من جهود لصون التاريخ الإنساني وإتاحته للأجيال المقبلة في أبهى صورة.

