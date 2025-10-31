السياح يشاهدون برومو عن المتحف المصري الكبير بمعبد أبوسمبل..صور

شهد معبد أبوسمبل جنوب أسوان، مساء الخميس، عرض برومو تعريفى عن المتحف المصرى الكبير، والذى يستعد لاستقبال زواره فى حفل الافتتاح المنتظر يوم السبت المقبل، حيث جاء العرض على هامش دخول السياح الأجانب لمشاهدة عروض الصوت والضوء داخل المعبد، فى أجواء احتفالية عكست شغف الزائرين بالحضارة المصرية العريقة.

جاء ذلك بعد تشغيل شاشة العرض التى كانت تستخدم سابقاً لعرض ظاهرة تعامد الشمس، وذلك بفكرة من الأثرى الدكتور أحمد مسعود مدير آثار أبوسمبل، وبالتنسيق الكامل بين منطقة آثار أبوسمبل ومحافظة أسوان، إلى جانب الوحدة المحلية لمدينة أبوسمبل التى شاركت بدفع المهندسين والفنيين المختصين لتشغيل وتركيب الشاشة.

معبد أبو سمبل

وأوضح الدكتور فهمى الأمين، مدير الإدارة العامة للآثار المصرية واليونانية والرومانية بأسوان، أن هذه المبادرة تهدف إلى الترويج للمتحف المصرى الكبير باعتباره أحد أهم المشروعات الثقافية فى العالم، مشيراً إلى أنه تم إذاعة 7 عروض تعريفية بالمتحف، منها عرضان باللغة العربية و5 باللغة الإنجليزية.

وأضاف فهمى الأمين، أن العروض لاقت إعجاباً كبيراً من السائحين الذين أبدوا انبهارهم بالمحتوى البصرى للمتحف وما يقدمه من تجربة فريدة تجمع بين التاريخ والحداثة، لافتاً إلى أن مثل هذه المبادرات تساهم فى دعم الحركة السياحية وتعزيز الوعى الأثرى لدى الزوار من مختلف الجنسيات.