قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ألف نجمة في السماء.. هنا الزاهد توجه رسالة حب مؤثرة لوالدتها
تكريم يحيى الفخراني بمهرجان الطفل العربي بعد عرض الملك لير | فيديو
رمز القوة والعظمة.. رحلة الملك رمسيس الثاني من صخب القاهرة إلى بهو المجد في المتحف المصري الكبير
عادل عوض: المتحف الكبير يبرز دور مصر التاريخي والثقافي والحضاري عالميا
نهال عنبر: افتتاح المتحف الكبير يعكس فخر الشعب المصري بحضارته العريقة
دعاء الفجر للفرج وتيسير الأرزاق.. ردد أفضل كلمات تبدأ بها يومك
تبدأ من 120 ألف ريال.. سعر ومواصفات سانج يونج توريس 2025 في السعودية
بسبب تيك توك.. قضية إسقاط حضانة غريبة داخل محكمة الأسرة
صحيفة أمريكية : فنزويلا طلبت من روسيا وإيران أسلحة متطورة
عميد المنشدين ياسين التهامي يُشعل الليلة الكبيرة لمولد الدسوقي| صور
الخارجية الأمريكية :إدارة ترامب تدعم إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا
زاهي حواس لـ صدى البلد: بكيت عندما رأيت لافتات ضدي بميدان التحرير .. ويكشف أسرارا جديدة حول وفاة توت عنخ آمون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تكريم يحيى الفخراني بمهرجان الطفل العربي بعد عرض الملك لير | فيديو

تكريم يحيي الفخراني في مهرجان الطفل العربي
تكريم يحيي الفخراني في مهرجان الطفل العربي
أوركيد سامي

شهد المسرح القومي مساء أمس لحظات مؤثرة بتكريم الفنان الكبير يحيى الفخراني خلال فعاليات مهرجان الطفل العربي، وذلك عقب عرض مسرحيته الشهيرة "الملك لير" وسط حضور جماهيري كبير.

وأعرب الفخراني خلال كلمته في التكريم عن سعادته البالغة بهذا التقدير، موجهاً الشكر للجمهور وكل القائمين على المهرجان، مؤكداً أن حب الأطفال له مكانة خاصة في قلبه.

وقال الفخراني: "لما الأطفال بيطلبوا يتصوروا معايا، ببقى أسعد إنسان في الدنيا، لأن حبهم صادق وبريء".

ويأتي هذا التكريم تقديراً لمسيرته الفنية الحافلة، وإسهاماته الكبيرة في إثراء الفن المصري والعربي، فضلاً عن دوره الملهم للأجيال الجديدة من الفنانين والجمهور على حد سواء.

يذكر أن تألق  النجم  القدير يحيى الفخراني في عرضه المسرحي الجديد "الملك لير" الذي يُعرض حاليًا على خشبة المسرح القومي اليوم وسط حضور جماهيري كبير وإشادة واسعة من النقاد والجمهور على حد سواء.

ويجسد الفخراني في العرض شخصية الملك "لير" التي تُعد من أعقد وأهم الشخصيات في الأدب العالمي، حيث يقدم أداءً استثنائيًا يجمع بين العمق الإنساني والتجسيد الدرامي الدقيق، ما يعيد إلى الأذهان مكانته كأحد أبرز نجوم المسرح العربي.

العرض من إخراج تامر كرم، وإنتاج البيت الفني للمسرح، ويشارك في بطولته نخبة من نجوم المسرح المصري، من بينهم رنا رئيس، نضال الشافعي، وريهام عبد الغفور.

وقد لاقى العرض تفاعلًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الجمهور بالديكور المتميز، والإضاءة التي أضفت بعدًا جماليًا على الأحداث التراجيدية للنص الشكسبيري الشهير.

وأكد الفنان يحيى الفخراني في تصريحات له عقب العرض أن تقديم "الملك لير" على المسرح القومي يُعد تجربة فنية ثرية، مشيرًا إلى أن المسرح سيظل المكان الأهم للتفاعل الحي بين الفنان والجمهور.

ويستمر عرض "الملك لير" خلال الأسابيع المقبلة ضمن الموسم المسرحي الحالي، وسط توقعات بزيادة الإقبال الجماهيري على العمل الذي يُعد من أبرز عروض العام.


 


https://youtube.com/shorts/PLREFRczXYM?si=APw7pNWUqbJpPoIG


https://youtube.com/shorts/PLREFRczXYM?si=APw7pNWUqbJpPoIG

اخبار الفن نجوم الفن مهرجان الطفل العربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة القمص إيليا نعيم

وفاة القمص إيليا نعيم وزوجته في حادث أليم.. وإصابة ابنتيهما في حالة خطرة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

اللحظة المنتظرة.. الرئيس السيسي يفتح أبواب المتحف المصري الكبير للعالم غدا

يانيك فيريرا

الزمالك يستقر على رحيل فيريرا والتفكير في مدرب مصري مؤقت

المتحف المصري الكبير

تحويلات مرورية بعدة محاور استعدادا لافتتاح المتحف المصرى الكبير.. تعرف عليها

تريند صور الفراعنة

سلفي يُحرّم تريند صور الفراعنة.. وعالم أزهري: جائز وفتواه لا أصل لها في الشرع

الرئيس الفنزويلي

بعد التهديد الأمريكي.. الرئيس الفنزويلي يطلب النجدة من روسيا والصين

محمد صلاح

محمد صلاح مهدد بالغياب عن معسكر منتخب مصر قبل كأس الأمم الأفريقية

فيريرا

ناقد رياضي يؤكد: يانيك فيريرا خارج الزمالك

ترشيحاتنا

انتصار

انتصار عن مخرج فيلم السادة الأفاضل: العمل مع كريم الشناوي ممتع

هالة صدقي

هاله صدقي: المهرجانات هدفها الارتقاء بالفن مش مجرد فسحة.. فيديو

ناهد السباعي

ناهد السباعي: وافقت على فيلم «السادة الأفاضل» قبل قراءة السيناريو

بالصور

طبخ بدون نار.. 5 أكلات باردة تصلح للغداء أو العشاء

طبخ بدون نار.. 5 أكلات باردة تصلح للغداء أو العشاء
طبخ بدون نار.. 5 أكلات باردة تصلح للغداء أو العشاء
طبخ بدون نار.. 5 أكلات باردة تصلح للغداء أو العشاء

أسرار المطاعم في تحمير الدجاج.. نكهة لا تُقاوم في البيت

أسرار المطاعم في تحمير الدجاج
أسرار المطاعم في تحمير الدجاج
أسرار المطاعم في تحمير الدجاج

إلهام عبد البديع تحتفي بإفتتاح المتحف المصري على طريقتها الخاصة

إلهام عبد البديع
إلهام عبد البديع
إلهام عبد البديع

جرّبي وصفة المكرونة بـ5 طرق غير تقليدية.. من الشرق للغرب

جرّبي وصفة المكرونة بـ5 طرق غير تقليدية
جرّبي وصفة المكرونة بـ5 طرق غير تقليدية
جرّبي وصفة المكرونة بـ5 طرق غير تقليدية

فيديو

أزمه شيماء سعيد

بيهددني بالفيديوهات زيها.. طليقة إسماعيل الليثي تربط مصيرها بأزمة رحمة محسن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد