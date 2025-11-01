تكريم يحيى الفخراني بمهرجان الطفل العربي بعد عرض الملك لير | فيديو

شهد المسرح القومي مساء أمس لحظات مؤثرة بتكريم الفنان الكبير يحيى الفخراني خلال فعاليات مهرجان الطفل العربي، وذلك عقب عرض مسرحيته الشهيرة "الملك لير" وسط حضور جماهيري كبير.

وأعرب الفخراني خلال كلمته في التكريم عن سعادته البالغة بهذا التقدير، موجهاً الشكر للجمهور وكل القائمين على المهرجان، مؤكداً أن حب الأطفال له مكانة خاصة في قلبه.

وقال الفخراني: "لما الأطفال بيطلبوا يتصوروا معايا، ببقى أسعد إنسان في الدنيا، لأن حبهم صادق وبريء".

ويأتي هذا التكريم تقديراً لمسيرته الفنية الحافلة، وإسهاماته الكبيرة في إثراء الفن المصري والعربي، فضلاً عن دوره الملهم للأجيال الجديدة من الفنانين والجمهور على حد سواء.

يذكر أن تألق النجم القدير يحيى الفخراني في عرضه المسرحي الجديد "الملك لير" الذي يُعرض حاليًا على خشبة المسرح القومي اليوم وسط حضور جماهيري كبير وإشادة واسعة من النقاد والجمهور على حد سواء.

ويجسد الفخراني في العرض شخصية الملك "لير" التي تُعد من أعقد وأهم الشخصيات في الأدب العالمي، حيث يقدم أداءً استثنائيًا يجمع بين العمق الإنساني والتجسيد الدرامي الدقيق، ما يعيد إلى الأذهان مكانته كأحد أبرز نجوم المسرح العربي.

العرض من إخراج تامر كرم، وإنتاج البيت الفني للمسرح، ويشارك في بطولته نخبة من نجوم المسرح المصري، من بينهم رنا رئيس، نضال الشافعي، وريهام عبد الغفور.

وقد لاقى العرض تفاعلًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الجمهور بالديكور المتميز، والإضاءة التي أضفت بعدًا جماليًا على الأحداث التراجيدية للنص الشكسبيري الشهير.

وأكد الفنان يحيى الفخراني في تصريحات له عقب العرض أن تقديم "الملك لير" على المسرح القومي يُعد تجربة فنية ثرية، مشيرًا إلى أن المسرح سيظل المكان الأهم للتفاعل الحي بين الفنان والجمهور.

ويستمر عرض "الملك لير" خلال الأسابيع المقبلة ضمن الموسم المسرحي الحالي، وسط توقعات بزيادة الإقبال الجماهيري على العمل الذي يُعد من أبرز عروض العام.







https://youtube.com/shorts/PLREFRczXYM?si=APw7pNWUqbJpPoIG



