قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رقصت بملابس خادشة.. صانعة محتوى بالإسكندرية تواجه الحبس سنتين بالقانون
صحيفة يونانية: المتحف المصري الكبير يعرض أعظم اكتشاف أثري في العالم
مصطفي أبو زهرة: المتحف الكبير هدية مصر للعالم وتجسيد لعظمة حضارتنا
وزير السياحة يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف الكبير .. الفنادق والمواقع الأثرية جاهزة لاستقبال ضيوف مصر
سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة
محرك للاقتصاد.. وزير الزراعة: افتتاح المصري الكبير ميلاد حضاري جديد
ما المسافة المسموح بها بين الصفوف فى صلاة الجماعة؟.. الإفتاء توضح
العالم يحتفي بافتتاح المتحف الكبير.. صرح يجسد عظمة التاريخ والعبقرية
جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية
اضطرابات كبرى في الحركة الجوية بمطارات أمريكا
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 3 طائرات أوكرانية كانت متجهة إلى موسكو
خاص .. أول قرار من إدارة الأهلي بعد نجاح قائمة الخطيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير

ذهب
ذهب
ولاء عبد الكريم

يستعرض موقع صدي البلدأسعار الذهب اليوم السبت 1-11-2025 في مصر،بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير 

أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية
عيار 24
سعر البيع: 6110 جنيه

سعر الشراء: 6075 جنيه

عيار 22
سعر البيع: 5600 جنيه

سعر الشراء: 5570 جنيه

سعر الذهب عيار 21
سعر البيع: 5345 جنيه

سعر الشراء: 5315 جنيه

سعر الذهب عيار 18
سعر البيع: 4580 جنيه

سعر الشراء: 4555 جنيه

عيار 14
سعر البيع: 3565 جنيه

سعر الشراء: 3545 جنيه

عيار 12
سعر البيع: 3055 جنيه

سعر الشراء: 3035 جنيه

سعر الأونصة (بالجنيه المصري)
سعر البيع: 190000 جنيه

سعر الشراء: 188930 جنيه

سعر الجنيه الذهب
سعر البيع: 42760 جنيه

سعر الشراء: 42520 جنيه

سعر الأونصة (بالدولار الأمريكي)
السعر: 3996.32 دولار

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم
شهد سعر عيار 24، وهو الأعلى نقاءً بين أعيرة الذهب، استقرارًا عند 6110 جنيهات للبيع و6075 جنيهًا للشراء، مما يعكس ثباتًا نسبيًا في السوق.

أما عيار 22، الذي يُعد خيارًا شائعًا في بعض المحافظات، فقد سجل 5600 جنيه للبيع و5570 جنيهًا للشراء.

ويواصل عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصري، تسجيله عند 5345 جنيهًا للبيع و5315 جنيهًا للشراء، محافظًا على مكانته كخيار مفضل للمستهلكين.

ذهب المتحف المصري الكبير اسعار الذهب سعر الجرام المتحف افتتاح المتحف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تريند صور الفراعنة

سلفي يُحرّم تريند صور الفراعنة.. وعالم أزهري: جائز وفتواه لا أصل لها في الشرع

حادث تصادم

مصرع قس وزوجته وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بطريق "قنا - سفاجا"

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. وترقب في الأسواق

تنصيب الأنبا سيميون مطرانا جديدا لدير سانت كاترين

في أجواء روحية مهيبة.. تنصيب الأنبا سيميون مطرانا جديدا لدير سانت كاترين

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 1-11-2025 في مصر

أحمد حسن

أحمد حسن يعلن عن جنسية مدرب الزمالك الجديد

الفاشر

بعد انتشار الفيديوهات.. ماذا يحدث في الفاشر السودانية؟

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 1 نوفمبر 2025

ترشيحاتنا

حريق - ارشيفية

السيطرة على حريق فى ورشة نجارة بـ أسوان

المتهم

غدا.. محاكمة 53 متهما في خلية القطامية

محكمة

محاكمة 53 متهما بخلية القطامية .. غدا

بالصور

حقيقة تخلي الصين عن دعم السيارات الكهربائية

الصين
الصين
الصين

عصائر الديتوكس تجهد الجسم وتقتل الكبد بصمت.. الحقيقة المرة وراء مشروب الصحة الزائف

عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت

افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها في قناع سحري عمره 3000 عام

افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها قناع سحري عمره 3000 عام
افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها قناع سحري عمره 3000 عام
افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها قناع سحري عمره 3000 عام

وصفات بـ3 مكونات فقط.. أطباق لذيذة بميزانية محدودة

أفكار لأكلات بثلاث مكونات فقط
أفكار لأكلات بثلاث مكونات فقط
أفكار لأكلات بثلاث مكونات فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد