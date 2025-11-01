أسعار الذهب اليوم بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير

يستعرض موقع صدي البلدأسعار الذهب اليوم السبت 1-11-2025 في مصر،بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير
أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية
عيار 24
سعر البيع: 6110 جنيه
سعر الشراء: 6075 جنيه
عيار 22
سعر البيع: 5600 جنيه
سعر الشراء: 5570 جنيه
سعر الذهب عيار 21
سعر البيع: 5345 جنيه
سعر الشراء: 5315 جنيه
سعر الذهب عيار 18
سعر البيع: 4580 جنيه
سعر الشراء: 4555 جنيه
عيار 14
سعر البيع: 3565 جنيه
سعر الشراء: 3545 جنيه
عيار 12
سعر البيع: 3055 جنيه
سعر الشراء: 3035 جنيه
سعر الأونصة (بالجنيه المصري)
سعر البيع: 190000 جنيه
سعر الشراء: 188930 جنيه
سعر الجنيه الذهب
سعر البيع: 42760 جنيه
سعر الشراء: 42520 جنيه
سعر الأونصة (بالدولار الأمريكي)
السعر: 3996.32 دولار
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم
شهد سعر عيار 24، وهو الأعلى نقاءً بين أعيرة الذهب، استقرارًا عند 6110 جنيهات للبيع و6075 جنيهًا للشراء، مما يعكس ثباتًا نسبيًا في السوق.
أما عيار 22، الذي يُعد خيارًا شائعًا في بعض المحافظات، فقد سجل 5600 جنيه للبيع و5570 جنيهًا للشراء.
ويواصل عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصري، تسجيله عند 5345 جنيهًا للبيع و5315 جنيهًا للشراء، محافظًا على مكانته كخيار مفضل للمستهلكين.