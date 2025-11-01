نادي الشمس يهنئ الخطيب بفوز مجلسه الجديد في انتخابات 2025–2029

تقدم مجلس إدارة نادي الشمس الرياضي برئاسة الدكتور أسامة أبوزيد، بخالص التهاني إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس إدارته، بمناسبة فوزهم في انتخابات النادي لدورة 2025–2029.

وأكد الدكتور أسامة أبوزيد أن هذا الفوز يجسد ثقة الجمعية العمومية في القيادة الحكيمة للكابتن محمود الخطيب ومسيرته الناجحة، وما تحقق للنادي الأهلي من إنجازات مشرفة تركت بصمة في تاريخ الرياضة المصرية والعربية، ورسخت مكانة الأهلي كرمز وطني ورياضي بارز.

وأوضح نادي الشمس في بيان له أن الدكتور أسامة أبوزيد أجرى اتصالًا هاتفيًا بالكابتن محمود الخطيب، قدم خلاله أصدق التهاني وأسمى التبريكات لرئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلسه المنتخب، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد في خدمة الرياضة المصرية وتعزيز مسيرة التطوير والعطاء.

وشهد الاتصال تبادل التهاني بين رئيسي الناديين على نجاح الجمعيتين العموميتين لناديي الأهلي والشمس، اللتين أقيمتا وسط حضور قياسي من الأعضاء، في مشهد ديمقراطي يعكس الوعي والمسؤولية وحرص الجمعيات العمومية على دعم الاستقرار والعمل المؤسسي داخل الأندية المصرية.

واتفق الجانبان على عقد لقاء خلال الأيام المقبلة، يقوم خلاله مجلس إدارة نادي الشمس بزيارة رسمية للنادي الأهلي لتقديم التهنئة للمجلس المنتخب، وبحث أوجه التعاون المشترك بين الناديين في المجالات الرياضية والاجتماعية والثقافية، بما يسهم في دعم منظومة الرياضة المصرية وتعزيز قيم التنافس الشريف والعمل المؤسسي والريادة الوطنية في خدمة شباب الوطن.