ضبط 46 شيكارة دقيق بلدي مدعم بالسوق السوداء بكفر الشيخ

تمكنت حملة تموينية بكفر الشيخ، من ضبط كمية كبيرة من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعه في السوق السوداء، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

جاءت هذه الحملة تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بشأن تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات العامة والأنشطة التموينية.

وبناءً على معلومات واردة، تشكلت حملة تموينية تحت إشراف المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، وبقيادة سعد محفوظ، مدير إدارة تموين مطوبس، وعضوية أمين زقدان، رئيس مكتب تموين بني بكار، وعوض القاضي، وأسامة لبيب، مأموري الضبط القضائي.

أسفرت الحملة عن ضبط سيارة نقل مُحمَّلة بـ 46 شيكارة دقيق بلدي مُدعَّم مخصص للمخابز البلدية، زنة الشيكارة 50 كجم، بإجمالي كمية وقدرها 2 طن و 300 كجم دقيق بلدي مُدعَّم، وذلك بغرض إعادة بيعه في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.