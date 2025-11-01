قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
افتتاح المتحف المصري الكبير 2025.. كل ما تريد معرفته عن الحدث الذي ينتظره العالم
مع الاحتفال العالمى بالمتحف الكبير.. الداخلية تنهى استعداداتها لتأمين ضيوف مصر | فيديو
صحيفة ألمانية: المتحف الكبير رمز لدور مصر المتنامي في الشرق الأوسط
حدثان تاريخيان في نفس اليوم.. الغندور يتحدث عن افتتاح المتحف المصري
عضو مشروع المومياوات المصري تكشف لـ صدى البلد تفاصيل فحص مقتنيات “عنخ أمون”: العثور على طفلتي الملك محنطتين
رئيس الوزراء: المتحف المصري الكبير مثال بارز على الشراكة بين مصر واليابان
إصابة جديدة تضرب ليفربول.. ضربة في موسم صعب وآرني سلوت في مأزق
4 طلاب يلقون قطة فى النيل .. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثير
تعاون وثيق مرتقب بين مصر ولبنان | تفاصيل مهمة
بمناسبة احتفالات الهالوين.. أسرار علمية وراء مشاعر الرعب
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 1-11-2025
عودة محمد صلاح .. تشكيل ليفربول المتوقع في مواجهة أستون فيلا
محافظات

ضبط 46 شيكارة دقيق بلدي مدعم بالسوق السوداء بكفر الشيخ

وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ
وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ
محمود زيدان

تمكنت حملة تموينية بكفر الشيخ، من ضبط كمية كبيرة من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعه في السوق السوداء، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

جاءت هذه الحملة تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بشأن تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات العامة والأنشطة التموينية.

وبناءً على معلومات واردة، تشكلت حملة تموينية تحت إشراف المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، وبقيادة سعد محفوظ، مدير إدارة تموين مطوبس، وعضوية أمين زقدان، رئيس مكتب تموين بني بكار، وعوض القاضي، وأسامة لبيب، مأموري الضبط القضائي. 

أسفرت الحملة عن ضبط سيارة نقل مُحمَّلة بـ 46 شيكارة دقيق بلدي مُدعَّم مخصص للمخابز البلدية، زنة الشيكارة 50 كجم، بإجمالي كمية وقدرها 2 طن و 300 كجم دقيق بلدي مُدعَّم، وذلك بغرض إعادة بيعه في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

