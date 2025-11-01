يحمي القلب والمخ.. فوائد خارقة لزيت مغمور

تمتلك بذور العنب كما كبيرا من الفوائد الصحية والتجميلية التي لا يعرفها الكثيرون.

ووفقا لما جاء في موقع “ويبد”، نكشف لكم أهم فوائد بذور العنب.

صحة القلب

هناك أدلة محدودة جدًا تشير إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في مستخلص بذور العنب قد تساعد في الحفاظ على ضغط دم صحي وتحسين الدورة الدموية.

لكن قد يتفاعل مستخلص بذور العنب مع فيتامينات وأدوية أخرى مسببًا ارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى ذلك، قد يكون لمستخلص بذور العنب تأثير مُميّع للدم، لذا يجب استشارة الطبيب إذا كنت تتناول أي أدوية مُميّعة للدم.

تحدث دائمًا إلى طبيبك قبل البدء في تناول أي مكمل أو دواء جديد، خاصةً إذا كنت تتناول بالفعل أدوية أخرى.

صحة الدماغ

تشير بعض الأبحاث الحيوانية المحدودة جدًا إلى أن المركبات الفينولية في مستخلص بذور العنب، خاصةً مركبات البروانثوسيانيدين الأوليغوميرية (OPCs)، والكاتشين، والإبيكاتشين، والبروسيانيدين، وحمض الغاليك، والجالوكاتشين، قد تساعد في تحسين الذاكرة وصحة الدماغ بشكل عام ولكن لا يزال هناك حاجة إلى مزيد من البحث للتأكد من صحة ذلك.