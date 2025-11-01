الرئيس السيسي: افتتاح المتحف المصري الكبير شهادة حية على عبقرية المصري

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن افتتاح المتحف المصري الكبير شهادة حية على عبقرية الإنسان المصري.

وأضاف الرئيس السيسي إن الإنسان المصري كان ولا يزال بناء للحضارات صانعا للمجد ورسولا للسلام.

ويُشارك في حفل الافتتاح ( ٧٩ ) وفداً رسمياً، من بينهم ( ٣٩ ) وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسميًا المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية.