رسميًا.. مصر تفتتح المتحف المصري الكبير |تفاصيل

فى مشهد.تاريخى مهيب وفى لحظة فارقة فى تاريخ الحضارة المصرية وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي آخر قطعة في المتحف، معلنا بذلك افتتاح المتحف المصري الكبير.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير أمام الوفود المشاركة: “إننا نكتب فصلا جديدا من تاريخ الحاضر والمستقبل في هذا الوطن العريق، فهو أكبر متحف في العالم”.

وأضاف أن افتتاح المتحف هو شهادة حية على عبقرية الإنسان الذي نقش على الجدران، شهادة تروى قصة وطن.





وقال الرئيس السيسي، في كلمته خلال افتتاح المتحف المصري الكبير: "لا ننسى الدعم الكبير الذي قدمته دولة اليابان لصالح هذا المشروع الحضاري".



كما أعرب عن تقديره للجهد المخلص الذي بذله أبناؤنا على مدار الأعوام السابقة من مسئولين ومهندسين وباحثين وأثريين وعمال من أجل تحقيق المهمة التاريخية".

كما تضمن الافتتاح عروضا مذهلة بالهولوجرام في سماء المتحف المصري الكبير والأهرامات خلال افتتاح المتحف الكبير.

أبرز المشاركين بحفل الافتتاح



شارك فى الافتتاح الجراح الدكتور جراح القلب العالمي مجدي يعقوب مؤكدا ،أنه في مصر القديمة الطب كان مهنة مقدسة، وأن الكهنة تعلموا سر التشريح، وجمعوا بين الجسد والروح، وصنعوا أطرافا صناعية، وأجروا عمليات في المخ والقلب.

وظهرت الفنانة شيريهان في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، لتقديم الاحتفالية وقدمت استعراضا فرعونيا أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤساء دول العالم.

كما قدمت شيرين أحمد طارق المطربة المصرية العالمية عرضا موسيقيا فنيا بصوتها الأوبرالي في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير.

أعربت الفنانة هدى المفتي عن سعادتها وفخرها بالمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير، الحدث الأضخم هذا العام، والذي يعد من أبرز المشاريع التي تبرز عظمة الحضارة المصرية وتاريخها العريق.

وظهر النجوم أحمد غزي ، احمد مالك ، هدى المفتي وسلمى ابو ضيف خلال افتتاح الحفل وظهروا وهم يقدمون الإستعراض الفرعوني.