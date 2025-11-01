قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو أديب عن افتتاح المتحف الكبير: يحمل معاني إنسانية كثيرة
بعد افتتاح المتحف الكبير .. الجفري يستشهد بوصف ابن خلدون عن مصر
صدفة غيرت وجه التاريخ | حكاية الطفل المصري قائد العالم لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.. من هو حسين عبدالرسول؟
أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد مشاركتها فى حفل افتتاح المتحف الكبير
الإصلاح والنهضة: المتحف المصري الكبير إنجاز يُثبت عظمة مصر في ظل توحد الرؤية والإرادة
برلماني: المتحف المصري الكبير إنجاز حضاري يعكس عظمة مصر الجديدة في عهد الرئيس السيسي
حسام وإبراهيم حسن: سعداء بمواصلة الإنجازات في عهد الرئيس السيسي بافتتاح المتحف الكبير
من باريس إلى نيودلهي .. افتتاح المتحف المصري الكبير حديث الصحافة العالمية
رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026
صحيفة عبرية: أزمة تجنيد الحريديم تعمق الانقسام الوجودي في إسرائيل
أحمد موسى: الرئيس السيسي يفتتح الآن قاعة توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير
قيادي بالجبهة الوطنية: مشهد افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة حضارية ملهمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رسميًا.. مصر تفتتح المتحف المصري الكبير |تفاصيل

المتحف الكبير
المتحف الكبير
شيماء مجدي

فى مشهد.تاريخى مهيب وفى لحظة فارقة فى تاريخ الحضارة المصرية وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي آخر قطعة في المتحف، معلنا بذلك افتتاح المتحف المصري الكبير.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير أمام الوفود المشاركة: “إننا نكتب فصلا جديدا من تاريخ الحاضر والمستقبل في هذا الوطن العريق، فهو أكبر متحف في العالم”.

وأضاف أن افتتاح المتحف هو شهادة حية على عبقرية الإنسان الذي نقش على الجدران، شهادة تروى قصة وطن.

 

وقال الرئيس السيسي، في كلمته خلال افتتاح المتحف المصري الكبير: "لا ننسى الدعم الكبير الذي قدمته دولة اليابان لصالح هذا المشروع الحضاري".


كما أعرب عن تقديره للجهد المخلص الذي بذله أبناؤنا على مدار الأعوام السابقة من مسئولين ومهندسين وباحثين وأثريين وعمال من أجل تحقيق المهمة التاريخية".

كما تضمن الافتتاح عروضا مذهلة بالهولوجرام في سماء المتحف المصري الكبير والأهرامات خلال افتتاح المتحف الكبير.

أبرز المشاركين بحفل الافتتاح
 

شارك فى الافتتاح الجراح الدكتور جراح القلب العالمي مجدي يعقوب مؤكدا ،أنه في مصر القديمة الطب كان مهنة مقدسة، وأن الكهنة تعلموا سر التشريح، وجمعوا بين الجسد والروح، وصنعوا أطرافا صناعية، وأجروا عمليات في المخ والقلب. 

وظهرت الفنانة شيريهان في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، لتقديم الاحتفالية وقدمت استعراضا فرعونيا أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤساء دول العالم.

كما قدمت شيرين أحمد طارق المطربة المصرية العالمية عرضا موسيقيا فنيا بصوتها الأوبرالي في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير.

أعربت الفنانة هدى المفتي عن سعادتها وفخرها بالمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير، الحدث الأضخم هذا العام، والذي يعد من أبرز المشاريع التي تبرز عظمة الحضارة المصرية وتاريخها العريق.

وظهر النجوم أحمد غزي ، احمد مالك ، هدى المفتي وسلمى ابو ضيف خلال افتتاح الحفل وظهروا وهم يقدمون الإستعراض الفرعوني.

المتحف المصري الكبير المتحف المصري المتحف السيسي الرئيس السيسي حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

المتحف المصري

بث مباشر| بدء مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

حالة الطقس

استقرار مؤقت قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من حالة ممطرة أقوي هذا الموعد

المتهمين

4 طلاب يلقون قطة فى النيل .. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثير

المتحف الكبير

قبل المشاهدة على التليفزيون.. تفاصيل فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير

النادي الأهلي

6 نجوم.. غياب القوة الضاربة عن مواجهة الأهلي والمصري

المتحف المصري الكبير

أبرز القنوات العالمية والمنصات التي تنقل حفل افتتاح المتحف الكبير

ترشيحاتنا

الدكتور سامي فوزي

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ الرئيس السيسي بافتتاح المتحف المصري الكبير

الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة

الأنبا ميخائيل يهنئ الرئيس بافتتاح المتحف المصري الكبير: صرح يجسد عظمة مصر

الهلال الأحمر

رئيس كولومبيا يزور الهلال الأحمر المصري .. ويشيد بجهود إنقاذ الفلسطينيين

بالصور

مازن المتجول من كواليس الإعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير

مازن المتجول مع محمد سعدي
مازن المتجول مع محمد سعدي
مازن المتجول مع محمد سعدي

هدى المفتى تتألق في افتتاح المتحف المصري الكبير

هدى المفتى
هدى المفتى
هدى المفتى

سلمي أبو ضيف وهدي المفتي واحمد مالك وغزي يشاركون فى احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير

سلمي ابو ضيف وهدي المفتي
سلمي ابو ضيف وهدي المفتي
سلمي ابو ضيف وهدي المفتي

بالزي الفرعوني وعلم مصر..محافظ الشرقية يشهد عروضا فنية واستعراضية احتفالا بإفتتاح المتحف المصري الكبير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وفاء عامر

وفاء عامر: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة للعالم بأن مصر بلد الحضارة

مواعيد الصلاة الجديدة

اعرف توقيت الصلوات الخمس بعد تطبيق الموعد الشتوي

زفاف هادى الباجورى

ببنهم 21 عاما .. لحظه سقوط هادي الباجوري وعروسته على الأرض في زفافهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

المزيد