ريال سوسيداد يحقق فوزاً مثيراً على أتلتيك بيلباو 3 - 2 في الدوري الإسباني

حقق ريال سوسيداد فوزا مثيرا على ضيفه أتلتيك بيلباو بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب أنويتا في إطار الجولة الحادية عشر من الدوري الاسباني لكرة القدم.

سجل ثلاثية ريال سوسيداد كل من برايس مينديز في الدقيقة 38 وجونكالو جيديز بالدقيقة 47 وجون جوروتشاتيجي في الدقيقة 92، بينما أحرز هدفي أتلتيك بيلباو كل من جوركا جوروزيتا في الدقيقة 42 وروبر نافارو في الدقيقة 79.

ورفع ريال سوسيداد رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث عشر مؤقتا، بينما تجمد رصيد أتلتيك بيلباو عند 14 نقطة في المركز العاشر مؤقتا.

