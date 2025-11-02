إزالة 331 حالة تعد فى أسوان ضمن الموجة الـ27

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة أسوان جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، والأراضى الزراعية ضمن الموجه الـ 27 ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبناءاً على تكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

وأسفرت هذه الجهود عن إزالة 331 حالة تعد بمساحة وصلت إلى 142 ألف و 884 م2 حتى الآن ، تنوعت ما بين إزالات خاصة بالتقنين ضمن المنظومة الإلكترونية ، وتعديات على أراضى الدولة خارج المنظومة ، وحالات تعدى تم إزالتها خارج المستهدف ، وحالات تعدى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل بإزالة 21 حالة تعد بمساحة 22 ألف و 490 م2، في نطاق قرى الرديسية بحرى ووادى عبادى.

وشهدت أعمال الإزالة مشاركة متميزة من نواب رئيس المدينة ، ورؤساء القرى ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

إزالة التعديات

على جانب اخر نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو ندوة عن الشمول المالى وريادة الأعمال وآلية التمويل لتمكين المرأة والشباب وذلك تحت عنوان " الشمول المالى والتحول الرقمى ودورة فى التنمية المستدامة " بحضور القيادات التنفيذية والمجتمعية ووممثلى البنوك الوطنية .

وخلال الندوة تم تعريف المشاركين بأهمية نشر الوعى المالى ، ودور البنوك فى تمكين المواطنين من خلال الخدمات الرقمية والمصرفية الحديثة ، وتم التأكيد على أن الشمول المالى ركيزة أساسية لبناء مجتمع إقتصادى قوى ومستدام .

وأن التحول الرقمى أصبح ضرورة لتحقيق العدالة المالية والوصول لجميع فئات المجتمع ، وتسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية وتوفير الوقت والجهد مما يساهم فى تمكين المواطنين من التعامل مع الخدمات البنكية والإلكترونية بأمان وسرعة ، فضلاً عن دعمه لمشروعات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ، وهو الذى تواكباً مع دعم جهود الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 ، بما ينعكس إيجابياً على جودة الحياة وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة بالمحافظة .