محافظ أسوان يتابع نجاح الحماية المدنية في إخماد حريق بباخرة سياحية.. صور

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة جهود السيطرة من رجال الحماية المدنية على حريق محدود إندلع بأحد البواخر السياحية أثناء خضوعها للصيانة ، ورسوها بالترسانة البحرية بمنطقة السد العالى.

و كانت خالية من أى أفواج سياحية أو من أطقم العاملين ، وذلك نتيجة تطاير الشرار من لنش الصيانة المجاور للباخرة بسبب وجود رياح دون حدوث أى أصابات خسائر فى الأرواح أو إصابات للعاملين.

حريق محدود

وقد أعطى محافظ أسوان تكليفاته للواء ماهر هاشم السكرتير العام للمحافظة بتفقد موقع الباخرة للإطمئنان على إنهاء أعمال التبريد فى مقدمة الباخرة من خلال إدارة الحماية المدنية والتى قامت بإطفاء الحريق بواسطة سيارات الإطفاء ، وأيضاً لنش إطفاء متمركز بمسطح بحيرة ناصر .

ووجه المحافظ إلى إحالة الواقعة للتحقيق للوقوف على ملابسات الحريق لضمان عدم تكراره من خلال تطبيق كافة الإشتراطات والقواعد اللازمة للوقاية من الحرائق وأسلوب التعامل السريع مع الحوادث الطارئة ، بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات السلامة والصحة المهنية .