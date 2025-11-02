حماس: استشهاد الأسير محمد حسين غوادرة داخل السجون الإسرائيلية يعتبر جريمة جديدة للاحتلال

قالت حركة حماس في بيان لها، إن استشهاد الأسير محمد حسين غوادرة أبو شادي (65 عاماً) من جنين، داخل سجون الاحتلال، هي جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الجرائم السوداء التي يرتكبها الاحتلال بحق أسرانا الأبطال، في ظلّ الإهمال الطبي المتعمد والتعذيب والمعاملة الوحشية التي تمارسها إدارة السجون ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى قتل الإرادة والصمود في نفوسهم

إننا إذ ننعى الشهيد غوادرة لنحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاده، ونحذر من خطورة نهجه الإجرامي الذي لن ينال من عزم أسرانا وشعبنا.

ندعو جماهير شعبنا البطل لتكثيف كل جهد ممكن للدفاع عن أسرانا البواسل، والانتصار لمظلوميتهم حتى نيل حريتهم.

ندعو المؤسسات الدولية والحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية في مواجهة هذه الانتهاكات المستمرة، والعمل على ملاحقة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه ووحشيته.

