إسرائيل تتجه لتكثيف هجماتها لأسابيع مقبلة وسط هدوء نسبي ميداني.. تفاصيل

أفادت مراسلة «القاهرة الإخبارية» دانا أبو شمسية، بأن تصريحات يسرائيل كاتس الأخيرة تأتي ضمن رسائل تصعيدية واضحة، حيث أكد أن الهجمات الإسرائيلية ضد إيران ستشهد تكثيفًا خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وأوضحت أن مسؤولًا عسكريًا إسرائيليًا رفيع المستوى أشار إلى وجود خطط قتالية تمتد لنحو 6 أسابيع، تستهدف إزالة ما تصفه إسرائيل بالتهديدات، سواء داخل إيران أو على الجبهة اللبنانية، عبر ضرب البنية التحتية ومنصات إطلاق الصواريخ ومراكز تصنيعها.

وأضافت أن التصعيد لا يقتصر على الداخل الإيراني، بل يمتد أيضًا إلى الحدود مع لبنان، في ظل استمرار التوتر مع حزب الله، ما يعكس اتساع نطاق المواجهة إقليميًا.

وأشارت إلى أن وتيرة الهجمات شهدت هدوءًا نسبيًا اليوم مقارنة بالأمس، حيث تم رصد رشقة صاروخية واحدة فقط أُطلقت من إيران باتجاه مناطق الوسط في إسرائيل، بعد أن كانت الساعات السابقة قد شهدت تصعيدًا أكبر.