محافظ الوادي الجديد: مواجهة الفساد أحد أهم محاور العمل الوطني

أكد محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط أن مواجهة الفساد يمثل أحد أهم محاور العمل الوطني لتحقيق التنمية المستدامة.



جاء ذلك خلال حضور المحافظ، الندوة التثقيفية التي نظمتها هيئة الرقابة الإدارية، اليوم، بحضور اللواء عبدالله سلطان رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالوادي الجديد، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وعمر أسامة عضو هيئة الرقابة الإدارية، ولفيف من القيادات التنفيذية والعاملين بالجهات الحكومية.



وأشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق معايير الشفافية والنزاهة في مختلف مؤسساتها، التي تهدف إلى بناء جهاز إداري يحقق العدالة ويحفظ المال العام، مقدمًا الشكر والتقدير للجهات الرقابية على جهودهم المستمرة في حماية مقدرات الوطن وبناء مؤسسات قوية قائمة على النزاهة والانضباط.



وقدّم رئيس فرع الهيئة شرحًا تفصيليًا لدور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري، والكشف عن أسبابه وجذوره، والآثار السلبية المترتبة عليه، وأشكال الجرائم التي تختص الهيئة بمحاربتها، ودور الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في التوعية الإدارية والمجتمعية لمكافحة ومنع أنواع الفساد المختلفة، وأوجه التعاون الدولي مع الجهات النظيرة، مؤكدًا أن محاربة الفساد مسؤولية جماعية تبدأ من الوعي الفردي وتنتهي بتكامل الجهود المؤسسية لتحقيق بيئة عمل نزيهة ومنتجة .