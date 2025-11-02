محافظ الوادي الجديد: انتظام توافد طلاب الثانوية العامة على مقرات المحاضرات العلمية

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انتظام توافد طلاب شهادة الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية على مقرات المحاضرات العلمية التي تُنظمها المحافظة بمختلف مراكزها، للعام الثاني على التوالي، وذلك تنفيذًا للمبادرة التعليمية التي أطلقتها المحافظة لدعم الطلاب ورفع مستواهم التحصيلي، وتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور.

واشار الدكتور سامى فضل ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة إلى تواصل فعاليات الأسبوع الثاني من المحاضرات وسط إقبال لافت من الطلاب وانتظام واضح داخل القاعات الدراسية التي يشرف عليها نخبة من الخبراء والمعلمين المتخصصين، التى تهدف إلى تحقيق الاستمرارية في تحسين نواتج التعلم وتكافؤ الفرص عبر منظومة تعليمية منظمة تُعزز من جاهزية الطلاب لخوض امتحانات الثانوية العامة بثقة وكفاءة.