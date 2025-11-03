قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب والديمقراطيين.. الإغلاق الحكومي يدفع الأمريكيين لإدانة الجميع

ترامب
ترامب
البهى عمرو

 أظهر استطلاع رأي جديد عن وجود قلق متزايد لدى الأمريكيين بشأن تأثير الإغلاق الحكومي على الاقتصاد الرسمي وعلى حياتهم الشخصية، حيث يشعر غالبيتهم بأن الكونجرس لا يعمل حتى على محاولة إنهاء الإغلاق المستمر منذ قرابة شهر.

وتمر الحكومة الفيدرالية الأمريكية حاليًا بثاني أطول إغلاق لها، بعد أن فشل الكونجرس في إقرار مشروع قانون لتمويل الحكومة حتى 21 نوفمبر، حيث أقره النواب في 19 سبتمبر، بينما صوت الشيوخ 13 مرة دون إحراز تقدم، وفشل الجمهوريون في تحقيق العدد المطلوب وهو 60 صوتًا لإقرار مشروع القانون.

علامات سلبية

وبحسب استطلاع الرأي الذي أجرته شبكة "سي بي إس نيوز"، أبدى الأمريكيون قلقًا متزايدًا بشأن تأثرهم الشخصي من الإغلاق الحكومي، وخاصة بين ذوي الدخل المنخفض، إلى جانب القلق بشأن التأثير الوطني على المجتمع ككل، وحصل الجميع على علامات سلبية.

وبشكل عام، تلقى الديمقراطيون والجمهوريون في الكونجرس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب علامات سلبية متزايدة؛ بسبب تعاملهم مع الأزمة المستمرة، حيث قال 52% من الناخبين إن ترامب أو الحزب الجمهوري مسؤول عن الإغلاق الفيدرالي، بما في ذلك 25% يلقون باللوم على الجمهوريين في الكونجرس، و24% يلقون باللوم على ترامب، بينما أكد 3% أنهم يلقون باللوم على كليهما، في حين يلقي 42% باللوم على الديمقراطيين في الكونجرس في إغلاق الحكومة.

الأسعار والتعريفات

ولم يعد الأمريكيون ينظرون إلى الكونجرس على أنه يعمل حتى على إنهاء هذه المشكلة، واستمرت بينهم حالة عدم اليقين في الاقتصاد، ولا يزال دعمهم لفكرة التعريفات الجمركية سلبيًا، كما تبين من الاستطلاع أن نظرتهم إلى سوق العمل سلبية، وسط الأخبار المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وسوق العمل، الذي من المرجح أن يستولي على الوظائف.

ولا يتوقع الكثيرون من الذين شملهم الاستطلاع حدوث انخفاض في الأسعار في الأشهر القليلة المقبلة، ولديهم نظرة أكثر سلبية للاقتصاد بسبب تأثيرات الإغلاق المحتملة.

وعود ترامب

وبعد مرور عام على فوزه في الانتخابات، يرى معظم الأمريكيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول الوفاء بوعود حملته الانتخابية، إلا أنهم في الوقت ذاته أكدوا أنه اتخذ نهجًا مختلفًا عمّا كانوا يتوقعونه، ولكن تظل أجندة الجمهوريين السياسية والاقتصادية أفضل بالنسبة للناخبين من أجندة الديمقراطيين.

وأظهر الناخبون استياءهم الكبير من أداء ترامب حول التضخم، حيث بلغت نسبة معارضيه ثلثي الناخبين، ولكنه في مجال الهجرة حقق نتائج إيجابية، وفقًا للاستطلاع، ويرجع ذلك إلى دعم حزبه الجمهوري القوي له، بما في ذلك برنامج الترحيل الجماعي.

ومنح اتفاق السلام بين إسرائيل وحماس ترامب دفعة في تأييده لكيفية تعامله مع الصراع، حيث كشف الاستطلاع عن وجود تأييد أعلى من المستقلين والديمقراطيين، وحصل على درجات إيجابية أكثر مقارنة بما حصل عليه فيما يتعلق بالاقتصاد والتضخم والهجرة على وجه التحديد.

