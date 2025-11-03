قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: مصر ستتخذ كافة الإجراءات التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة لحماية أمنها المائي
زلزال قوي يضرب مزار الشريف بأفغانستان.. 20 قتـ.ـيلا وأكثر من 300 مصاب
أمطار ورياح.. حالة الطقس اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025
اغلاق الحكومة الأمريكية يسبب اضطرابات كبيرة بالحركة الجوية
إسرائيل تكشف هوية جثث الأسرى الثلاثة التي سلمتها كتائب القسام
ترامب يمنع تصدير رقائق "إنفيديا" الأكثر تقدما إلى الصين
ارتفاع عدد ضحايا زلزال أفغانستان إلى 20 قتيلا و 320 مصابا
إنهاء النزاعات في أفريقيا.. تفاصيل جولة الحوار الاستراتيجي بين مصر وأمريكا
مصرع 20 أشخاص وإصابة 320 آخرين في زلزال بأفغانستان
أمطار على الإسكندرية مع استمرار حركة الملاحة بالميناء
جوجل تتفوق على آبل.. أندرويد يحظر 10 مليارات محاولة احتيال شهريا
تجديد البطاقة الشخصية للمصريين بالخارج.. الخطوات والمستندات المطلوبة
وزارة الصحة الأفغانية: مقـ.ـتل 20 وإصابة 320 في زلزال مزار شريف

البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزارة الصحة الأفغانية، أعلنت مقتل 20 وإصابة 320 في زلزال مزار شريف.

وحسب وكالة خاما برس الأفغانية، ذكرت السلطات المحلية أن انهيارا أرضيا كبيرا وقع في وادي تاشكورغان، مما تسبب بإغلاق طريق كابول-مزار شريف السريع، وأعاق جهود الإنقاذ.

وصرح مسؤولون محليون بأن عمليات الإنقاذ ونقل الجرحى إلى المستشفيات مستمرة، محذرين من احتمال ارتفاع عدد القتلى مع وصول المزيد من المناطق النائية.

وتستمر الزلازل المتكررة في أفغانستان، والتي أصبحت أكثر فتكا بسبب البنية التحتية الهشة والبناء الرديء، في الكشف عن مدى ضعف البلاد في مواجهة الكوارث الطبيعية وسط أزمة إنسانية متفاقمة ومساعدات دولية محدودة.

 

