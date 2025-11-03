رئيس الوزراء يلقي كلمة مصر في “القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع”

يلقي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء كلمة مصر، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في "القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع" المقامة بالعاصمة القطرية الدوحة .

وكان قد غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مطار القاهرة الدولي، متوجها إلى العاصمة القطرية "الدوحة"؛ للمشاركة، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري.

وفي الوقت نفسه، سيشارك رئيس الوزراء في القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع التي تستضيفها قطر يوم 3 نوفمبر 2025 .

ومن المُقرر أن يعقد رئيس الوزراء خلال زيارته إلى قطر عددا من المقابلات مع مسئولين رفيعي المستوى.