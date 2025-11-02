قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيراميكا كليوباترا يقلب الطاولة على بتروجت ويحقق الفوز بثنائية
أمطار وبرودة .. تحذير من طقس الـ48 ساعة القادمة
عمره 3500 عام.. هولندا تعلن عزمها إعادة قطعة أثرية إلى مصر
حريق يلتهم شقة سكنية في مصر الجديدة والحماية المدنية تتدخل
جبروت إمرأة.. سيدة تقفز من الشرفة بعد ضبطها في أحضان الجار وتتهم زوجها بمحاولة التخلص منها
حريق يلتهم سيارة على محور حسب الله الكفراوي في المعادي
أحمد زايد: المتحف الكبير يعرض الحضارة المصرية ويقدم رسالة سلام للعالم
زيزو يهدر ركلة جزاء.. الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام المصري بالدوري
250 نسخة فقط.. سيارة Leapmotor i C10 تنطلق بمفاهيم جديدة
بدعم الذكاء الاصطناعي.. مايكروسوفت تجهز لإعادة موظفيها رغم موجة التسريحات العالمية
بالزيادات كاملة.. موعد صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر 2025 للمعلمين وموظفي الحكومة
الأرصاد: أمطار متفاوتة على شمال الصعيد والقاهرة .. وتقلبات جوية الأسبوع المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أيمن الجميل: افتتاح المتحف الكبير حدث تاريخي يعبر عن قدرة مصر وحضارتها العريقة

رجل الأعمال أيمن الجميل
رجل الأعمال أيمن الجميل

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمتحف المصرى الكبير فى حضور عدد كبير من قادة وزعماء ومسئولى دول العالم ، هو حدث تاريخى كبير يعبر عن قدرة وإمكانات الدولة المصرية الحديثة والجمهورية الجديدة التى وضعت مصر فى مصاف الكبار على كافة المستويات وفى قلب العالم الحديث، مشيرا إلى أن المتحف الكبير الذى يعتبر أكبر متحف فى العالم يضم قطع آثار أصلية وغير منقولة من بلدان أخرى ، يمثل وجهة ثقافية وسياحية فريدة وغير مسبوقة ودعوة مفتوحة لكل محبى السياحة والآثار لزيارة مصر والتمتع بالوجود فى رحاب أقدم حضارة على وجه الأرض.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة "كايرو3 A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن العالم بأسره وجميع وسائل الإعلام الدولية تترقب اللحظة التى يعلن فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح المتحف الكبير ، وسط الحضور الدولى الرفيع من القادة والزعماء والمسئولين ، وهذا الافتتاح سيكون دعاية للدولة المصرية ومؤسساتها السياحية والثقافية بما لا يقدر بمال ، ويكفى أن كلمة مصر والتقارير عن الحضارة المصرية ستكون فى جميع وسائل الإعلام العالمية بدون استثناء ، وهو ما يعد بنقلة مهمة على المستوى السياحى وعلى مستوى تدفق الزائرين لمصر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن الافتتاح العالمى الضخم للمتحف المصرى الكبير يرسل العديد من الرسائل لمجتمع الأعمال والمستثمرين والمؤسسات الائتمانية الدولية ، أولها رسالة قدرة الدولة المصرية وعظمتها وإمكاناتها غير المحدودة، وثانيا رسالة الأمن والاستقرار وهما رسالتان أساسيتان لمجتمع الأعمال والاستثمار الباحث عن بيئة مستقرة وآمنة يستطيع أن يضاعف فيها استثماراته وأرباحه ، وهذا متحقق فى الدولة المصرية التى تحيطها من كل جانب مناطق مضطربة ومشتعلة بالنزاعات والحروب والمشكلات السياسية، وثالثا هذه الرسائل من افتتاح المتحف الكبير أن الدولة المصرية غنية جدا بالفرص الاستثمارية التى يمكن أن تجذب رءوس الأموال والشراكات لبناء مشروعات اقتصادية منتجة تعود بالربح على الجميع.

وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن التقارير المنشورة خلال الأيام الماضية فى صحف ووسائل الإعلام العالمية ، تدعو المصريين جميعا للفرح والفخر بدولتهم القوية القادرة وحضارتهم العظيمة فى محيط مضطرب ، فالعالم كله لا حديث له إلا عن التحفة المصرية الجديدة وعن قبلة الزيارات الأثرية والسياحية فى العالم ويصفون المتحف المصرى الجديد بأنه أعظم حدث ثقافى فى القرن الحادى والعشرين وأعظم متحف للحضارة المصرية على الأرض، وأن زيارة المتحف الكبير تجربة لا تُنسى تجمع بين عظمة الماضي وروح المستقبل، الأمر الذى يؤكد الطفرة الكبيرة التى حدثت خلال السنوات العشر الماضية فى جميع المجالات ومن ضمنها بالطبع ملف الثقافة والآثار.

أيمن الجميل افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي الدولة المصرية الحديثة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحف المصري الكبير

رسميا.. صدى البلد يكشف حقيقة انتفاع اليابان بالمتحف الكبير لمدة 10 سنوات

موظف جامعة سوهاج المتوفي

مصرع موظف أثناء توثيق نقوش داخل سرداب غامض في سوهاج

الأرصاد

منخفض جوي يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال 48 ساعة

سعر استخراج الفيش الجنائى

سعر استخراج الفيش الجنائى 2025

المتهمين

القبض على 4 فتيات يمارسن الرذيلة بالقاهرة

المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة

تضارب الأنباء حول وفاتها .. العثور على المدعية العسكرية الإسرائيلية بعد الاختفاء المفاجئ

كسوف الشمس

ملك الخسوفات.. أندر ظاهرة فلكية حتى عام 2044| أين تظهر؟

حالة الطقس

الأقمار الصناعية: أمطار تضرب بعض المحافظات ليلا وتستمر غدا| تفاصيل

ترشيحاتنا

الزمالك

صالح: عودة أحمد فتوح لمستواه مكسب كبير للزمالك .. وتغييرات عبدالرؤوف صنعت الفارق

برشلونة

برشلونة يفوز بثلاثية على إلتشي في الدوري الإسباني

الزمالك

سر غياب التبديل السادس بعد إصابة فتوح

بالصور

بالصور.. تكريم حنان مطاوع وأشرف عبدالباقى وهالة صدقي في مهرجان vs-film

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

افتتاح مهرجان vs-film.. أشرف عبدالباقى وشيري عادل وحنان مطاوع أبرز الحضور

مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film
مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film
مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film

سارة عبد الرحمن أبرز الحضور .. لقطات خاصة من عزاء المصور الراحل ماجد هلال

عزاء ماجد هلال
عزاء ماجد هلال
عزاء ماجد هلال

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني ويوقع مذكرة تفاهم فى مجال التعاون العسكري

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

ايمان عبد اللطيف

أمطار وبرودة .. تحذير من طقس الـ48 ساعة القادمة

المشاجرة

مشاجرة داخل معهد .. طالب يتهم موظفا بالتعدى عليه بالضرب

نجوم الفن افتتاح المتحف المصري الكبير

شريهان ومنى زكي وكريم عبدالعزيز.. نجوم الفن يتألقون في افتتاح المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير

الفراعنة كانوا بيلعبوا شطرنج وعرائس .. مفاجآت المتحف المصري الكبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد