مصر تخطف أنظار العالم .. أحمد موسى: ما يحدث تجسيد لقوة مصر ومكانتها الحضارية

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الاهتمام العالمي الواسع الذي تشهده مصر في الوقت الراهن يعكس مكانتها التاريخية والحضارية العريقة، مشيرًا إلى أن وسائل الإعلام الدولية ركزت خلال الساعات الماضية على الحديث عن مصر فقط، في دليل واضح على قوتها الناعمة وتأثيرها المتصاعد على الساحة الدولية.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد، إن “الموضوع مش مجرد متحف، لكن أكبر من كده بكتير.. دا تجسيد لقوة مصر وشعبها”، موضحًا أن المشهد العالمي الحالي يبرهن على أن العالم كله يتحدث عن مصر، وأن هذا الزخم يعكس عمق التاريخ المصري وعظمة حضارته التي لا تنتهي.

وأضاف موسى: “نحن نشعر دائمًا بالفخر بتاريخ بلدنا، ومصر كل يوم بتثبت إنها كبيرة بتاريخها وشعبها، وقادرة تكون في المقدمة دائمًا.”

واختتم الإعلامي حديثه مؤكدًا أن ما يحدث اليوم هو رسالة قوية للعالم بأن مصر تمتلك من المقومات التاريخية والثقافية ما يجعلها في طليعة الأمم، مشددًا على أن القوة الناعمة المصرية هي سر تفوقها واستمرارها في صناعة المجد والحضارة عبر العصور.