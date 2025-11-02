جبروت إمرأة.. سيدة تقفز من الشرفة بعد ضبطها في أحضان الجار وتتهم زوجها بمحاولة التخلص منها

في منتصف الليل استيقظ الزوج الثلاثيني ليجد فراشه فارغا من زوجته ذات الثلاثة وعشرين عاما خرج من غرفة نومه باحثا عن مكانها في هذا الوقت المتأخر ليلفت انتباهه أصوات خافتة منبعثة من غرفة بالشقة توجه الزوج ليستطلع الأمر ففوجئ بصدمة ألجمته للحظات "زوجته في أحضان الجار" عاريان.

زوجة تقفز من الشرفة بعد ضبطها في أحضان الجار وتتهم زوجها بالتخلص منها

صدمة الزوج لم تدم طويلا حيث اندفع ناحية الجار ممسكا به وتبادل كلاهما الضرب ليصابان بجروح وكدمات بينما استغلت الزوجة انشغال زوجها في ضرب العشيق وهرعت لغرفة ابنها ترتدي ملابسها وتقفز من الطابق الثاني معتقدة انها ستهرب من براثن الزوج إلا أنها سقطت مهشمة العظام ومصابة بنزيف داخلي.

أهالي منشأة القناطر التي شهدت الحادث نقلوا الزوجة إلى المستشفى وأبلغ القائمين عليها الشرطة التي حضرت على الفور تستجوب الزوجة حول ملابسات سقوطها من الطابق الثاني.. خوفا من البطش بها حاولت الزوجة توريط زوجها في جريمة فاتهمته بإلقاءها من الشرفة بسبب خلاف بينهما ولفظت أنفاسها الأخيرة تاركة خلفها زوج في دائرة الاتهام.

بدأ رجال مباحث الجيزة جمع التحريات حيث انتقلت قوة أمنية لإلقاء القبض على الزوج الذي تبين إصابته بعدة إصابات وكذلك جاره بسبب مشاجرة بينهما تزامنت مع سقوط الزوجة من الشرفة فشعر رجال الشرطة بوجود حلقة مفقودة وتم التحفظ على كليهما واقتيادهما لقسم الشرطة لاستجوابهما.

داخل غرفة التحقيق أصيب الزوج بصدمة جديدة بعدما واجهه ضباط المباحث باتهام زوجته له بإلقاءها من الشرفة فأنكر وروى ما حدث بأنه اكتشف خيانتها له من جارهما حيث استدعته ليلا إلى شقة الزوجية ومارسا الحرام في غرفة مجاورة لغرفة نوم الزوج وانه استيقظ صدفة ليكتشف خيانتهما وأثناء تشاجره من العشيق هربت الزوجة وقفزت من شرفة غرفة طفلهما.. الجار المتحفظ عليه أكد أقوال الزوج حيث تبين أنه العشيق الذي ضبطه الزوج مع زوجته وقال أنه يرتبط بها بعلاقة محرمة منذ عدة أشهر وكانا يلتقيان في منزلها أثناء تواجد الزوح في عمله لكنه في عدة مرات كان يتسلل إلى المنزل ليلا مستغلين نوم الزوج ويمارسان الحرام في غرفة مجاورة لغرفته حتى اكتشف أمرهما وأثناء تشاجرهما معا ألقت الزوجة بنفسها من الشرفة.

حررت مباحث مركز منشأة القناطر المحضر اللازم بالواقعة وأحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.