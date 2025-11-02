قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
73 ناشئا في اليوم الرابع لاختبارات المرحلة الثانية بمشروع تنمية المواهب FIFA TDS
أسألوا جوارديولا.. هالاند يثير الجدل بشأن تبديله بـ مرموش
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر بثنائية من ميتز في الدوري الفرنسي
خالد الغندور: محمد صبحي جاهز لمواجهة بيراميدز في السوبر المصري
رئيس الوزراء اليوناني: المتحف المصري الكبير سيصبح مركزًا عالميًا للتعلم والإلهام والحوار
مكتبة الإسكندرية: نقدم خدمة تعليم اللغة الهيروغليفية مجانا في مركز الخطوط
عمرو أديب: المتحف المصري.. مشروع دولة ومستقبل أجيال وإنجاز كبير
مدير ترميم ونقل الآثار: مجموعة توت عنخ آمون تحتوي على 5951 قطعة
موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري
بعد تعادل الأهلي مع المصري.. شوبير يؤكد على صعوبة الموسم
ملك بلجيكا يزور منطقتي سقارة وأبوصير الأثريتين .. صور
وزير الشباب والرياضة يستقبل بعثة منتخب اليد المتوجة بفضية المونديال بالورود في المطار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد غد..حفل بأوبرا الإسكندرية احتفالا بأعياد الطفولة

حفل بأوبرا الاسكندرية احتفالا بأعياد الطفولة
حفل بأوبرا الاسكندرية احتفالا بأعياد الطفولة
أ ش أ

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام ، بعد غد / الثلاثاء / حفلا فنيا لطلاب مركز تنمية المواهب بأوبرا الأسكندرية ، تحت اشراف الدكتورة هدى حسنى ، وذلك على مسرح سيد درويش بالاسكندرية.


يقام الحفل ضمن أنشطة وزارة الثقافة للاحتفال بأعياد الطفولة، ويشارك فيه فصل أوركسترا الأطفال والشباب والناشئين تدريب وقيادة الدكتوره نيفين المحمودى، وتضم فقرته مجموعة من أعمال كبار المؤلفين منهم هايدن، جاك أوفنباخ، موتسارت، شوستاكوفيتش، رولف لوفلاند، عمر خيرت ، بمشاركة الصوليست مارينيا مارتينيز (تشيللو) ، انجى بدوى ( بيانو) والموزع الموسيقى ايهاب ابو دنيا .


كما يشارك فى الحفل فصل الكلارينيت والساكسفون ، تدريب الدكتورة هدى حسنى ، و يقدم مجموعة متنوعة من المقطوعات الموسيقية ، منها ربما، سواى، قلبى سيمضى، قديش كان فى ناس ، أداء مارينا انطونيوس، فريدة حازم، بسنت ناجح، على الدين اسماعيل، جاسمن محمد ، بمصاحبة فصل البيانو ، تدريب أميرة رفعت، إنجى بدوى ، و عمر حسن، حيث يقدم الدارسون أعمال باقة مختارة من أعمال جون تومسون، الأخوين رحبانى، خالد حماد، كلمينتى، نينو روتا، بورغمولر، عمار الشريعى، بيربونت، جون تومسون، شوبان، موتسارت ، أداء نيلى عمرو، احمد مجدى، ميلر مارك، دارين احمد، جانا الباشا، ريتال احمد، رافييلا وسيم، رافيل وسيم، أحمد السيد، إيمان السيد، محمد السيد، جوكاندا تامر، روان ايمن، محمد أشرف، نورين شروف، ملك إيهاب ، مارك وسيم، احمد شامل، ناردين جورج، مينا جورج .


تجدر الاشارة إلى أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الإرتقاء بالذوق الفنى وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقساما متعددة، و يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعا لهم وتقديرا لجهدهم خلال فترة الدراسة .

دار الأوبرا المصرية طلاب مركز تنمية المواهب بأوبرا الأسكندرية مسرح سيد درويش بالاسكندرية أنشطة وزارة الثقافة أعياد الطفولة أوركسترا الأطفال والشباب والناشئين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحف المصري الكبير

رسميا.. صدى البلد يكشف حقيقة انتفاع اليابان بالمتحف الكبير لمدة 10 سنوات

موظف جامعة سوهاج المتوفي

مصرع موظف أثناء توثيق نقوش داخل سرداب غامض في سوهاج

الأرصاد

منخفض جوي يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال 48 ساعة

حالة الطقس

الأقمار الصناعية: أمطار تضرب بعض المحافظات ليلا وتستمر غدا| تفاصيل

المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة

تضارب الأنباء حول وفاتها .. العثور على المدعية العسكرية الإسرائيلية بعد الاختفاء المفاجئ

كسوف الشمس

ملك الخسوفات.. أندر ظاهرة فلكية حتى عام 2044| أين تظهر؟

الاهلي

قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام للأهلي في يناير.. تفاصيل

مصرع شاب في المنوفية

ابن المنوفية.. مصرع مبرمج شاب مؤسس تطبيق دوائي

ترشيحاتنا

صحه دمياط

ضبط وإعدام أكثر من 800 كيلو من الأغذية والمشروبات الفاسدة بدمياط

صحه دمياط

انطلاق قافلة طبية مجانية تردد عليها 1413 مواطنا بدمياط

ميناء دمياط

ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة حاويات وبضائع عامة

بالصور

بالصور.. تكريم حنان مطاوع وأشرف عبدالباقى وهالة صدقي في مهرجان vs-film

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

افتتاح مهرجان vs-film.. أشرف عبدالباقى وشيري عادل وحنان مطاوع أبرز الحضور

مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film
مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film
مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film

سارة عبد الرحمن أبرز الحضور .. لقطات خاصة من عزاء المصور الراحل ماجد هلال

عزاء ماجد هلال
عزاء ماجد هلال
عزاء ماجد هلال

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني ويوقع مذكرة تفاهم فى مجال التعاون العسكري

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

ايمان عبد اللطيف

أمطار وبرودة .. تحذير من طقس الـ48 ساعة القادمة

المشاجرة

مشاجرة داخل معهد .. طالب يتهم موظفا بالتعدى عليه بالضرب

نجوم الفن افتتاح المتحف المصري الكبير

شريهان ومنى زكي وكريم عبدالعزيز.. نجوم الفن يتألقون في افتتاح المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير

الفراعنة كانوا بيلعبوا شطرنج وعرائس .. مفاجآت المتحف المصري الكبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد