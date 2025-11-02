بعد غد..حفل بأوبرا الإسكندرية احتفالا بأعياد الطفولة

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام ، بعد غد / الثلاثاء / حفلا فنيا لطلاب مركز تنمية المواهب بأوبرا الأسكندرية ، تحت اشراف الدكتورة هدى حسنى ، وذلك على مسرح سيد درويش بالاسكندرية.



يقام الحفل ضمن أنشطة وزارة الثقافة للاحتفال بأعياد الطفولة، ويشارك فيه فصل أوركسترا الأطفال والشباب والناشئين تدريب وقيادة الدكتوره نيفين المحمودى، وتضم فقرته مجموعة من أعمال كبار المؤلفين منهم هايدن، جاك أوفنباخ، موتسارت، شوستاكوفيتش، رولف لوفلاند، عمر خيرت ، بمشاركة الصوليست مارينيا مارتينيز (تشيللو) ، انجى بدوى ( بيانو) والموزع الموسيقى ايهاب ابو دنيا .



كما يشارك فى الحفل فصل الكلارينيت والساكسفون ، تدريب الدكتورة هدى حسنى ، و يقدم مجموعة متنوعة من المقطوعات الموسيقية ، منها ربما، سواى، قلبى سيمضى، قديش كان فى ناس ، أداء مارينا انطونيوس، فريدة حازم، بسنت ناجح، على الدين اسماعيل، جاسمن محمد ، بمصاحبة فصل البيانو ، تدريب أميرة رفعت، إنجى بدوى ، و عمر حسن، حيث يقدم الدارسون أعمال باقة مختارة من أعمال جون تومسون، الأخوين رحبانى، خالد حماد، كلمينتى، نينو روتا، بورغمولر، عمار الشريعى، بيربونت، جون تومسون، شوبان، موتسارت ، أداء نيلى عمرو، احمد مجدى، ميلر مارك، دارين احمد، جانا الباشا، ريتال احمد، رافييلا وسيم، رافيل وسيم، أحمد السيد، إيمان السيد، محمد السيد، جوكاندا تامر، روان ايمن، محمد أشرف، نورين شروف، ملك إيهاب ، مارك وسيم، احمد شامل، ناردين جورج، مينا جورج .



تجدر الاشارة إلى أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الإرتقاء بالذوق الفنى وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقساما متعددة، و يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعا لهم وتقديرا لجهدهم خلال فترة الدراسة .