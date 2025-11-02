قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مكتب نتنياهو: الجيش الإسرائيلي والشاباك تسلما توابيت 3 رهائن في قطاع غزة
أحمد غنيم: نتوقع زيارة 6 إلى 7 ملايين سائح سنويا بعد افتتاح المتحف الكبير
مدرب المصري البورسعيدي: الجوانب التكتيكية غلبت على مواجهتنا أمام الأهلي في الدوري
73 ناشئا في اليوم الرابع لاختبارات المرحلة الثانية بمشروع تنمية المواهب FIFA TDS
أسألوا جوارديولا.. هالاند يثير الجدل بشأن تبديله بـ مرموش
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر بثنائية من ميتز في الدوري الفرنسي
خالد الغندور: محمد صبحي جاهز لمواجهة بيراميدز في السوبر المصري
رئيس الوزراء اليوناني: المتحف المصري الكبير سيصبح مركزًا عالميًا للتعلم والإلهام والحوار
مكتبة الإسكندرية: نقدم خدمة تعليم اللغة الهيروغليفية مجانا في مركز الخطوط
عمرو أديب: المتحف المصري.. مشروع دولة ومستقبل أجيال وإنجاز كبير
مدير ترميم ونقل الآثار: مجموعة توت عنخ آمون تحتوي على 5951 قطعة
موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري
محافظات

ضبط وإعدام أكثر من 800 كيلو من الأغذية والمشروبات الفاسدة بدمياط

زينب الزغبي

قامت ادارة مراقبة الأغذية بمديريه الصحه  بدمياط، بتنفيذ حملة للمرور على المنشات الغذائيه بفارسكور وكفرسعد حيث تم المرور على عدد 26منشاة وتبين ان 16منشاة تدار بدون ترخيص وعدد 3منشاة بها خطر داهم على الصحة العامة وتم التوصية بغلقها اداريا 
وتم تحرير 34محضر جنحة صحية لوجود مخالفات متنوعة . 
كما تم اعدام 140كيلو اغذية ومشروبات تالفة وغير صالحة للاستهلاك الادمى وتم ضبط عدد100 بالتة مياه غازيه بكمية 480لتر لاحتوائها على مواد حافظة غير مصرح باستعمالها وتم ضبط 64لتر مياه غازية منتهية الصلاحية وضبط134كيلو لانشون غير مطابق للمواصفات لاحتوائه على الوان غير مصرح بها وتم سحب عدد6 عينات للفحص بالمعمل المختص

وتؤكد مديرية الشؤون الصحية بدمياط استمرار جهودها في تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامة الغذاء المتداول .

 جاء ذلك تحت رعايه  الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان و الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط 
وتنفيذا لتعليمات  الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بدمياط
وتحت اشراف  الدكتورة امانى القرش وكيل المديرية للشؤون الوقائية و الدكتور عطية على منصور مدير عام الشؤون الوقائية

دمياط محافظ دمياط صحه غذاء

