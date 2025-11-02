ضبط وإعدام أكثر من 800 كيلو من الأغذية والمشروبات الفاسدة بدمياط

قامت ادارة مراقبة الأغذية بمديريه الصحه بدمياط، بتنفيذ حملة للمرور على المنشات الغذائيه بفارسكور وكفرسعد حيث تم المرور على عدد 26منشاة وتبين ان 16منشاة تدار بدون ترخيص وعدد 3منشاة بها خطر داهم على الصحة العامة وتم التوصية بغلقها اداريا

وتم تحرير 34محضر جنحة صحية لوجود مخالفات متنوعة .

كما تم اعدام 140كيلو اغذية ومشروبات تالفة وغير صالحة للاستهلاك الادمى وتم ضبط عدد100 بالتة مياه غازيه بكمية 480لتر لاحتوائها على مواد حافظة غير مصرح باستعمالها وتم ضبط 64لتر مياه غازية منتهية الصلاحية وضبط134كيلو لانشون غير مطابق للمواصفات لاحتوائه على الوان غير مصرح بها وتم سحب عدد6 عينات للفحص بالمعمل المختص

وتؤكد مديرية الشؤون الصحية بدمياط استمرار جهودها في تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامة الغذاء المتداول .

