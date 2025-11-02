أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة .. بينما غادر عدد 14 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة .
وقد أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17124 طن تشمل : 5799 طن يوريا و 3200 طن أسمنت معبأ و 8125 طن بضائع متنوعة .
كما أشار إلى أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 69189 طن تشمل : 15667 طن ذرة و 14869 طن حديد و 575 طن خشب زان و 17662 طن فول صويا و 6891 طن خردة و 11000 طن سكر و 2525 طن قمح .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1617 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 274 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1936 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 99286 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 47295 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 3224 حركة .
ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة حاويات وبضائع عامة
