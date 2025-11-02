ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة .. بينما غادر عدد 14 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة .

وقد أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17124 طن تشمل : 5799 طن يوريا و 3200 طن أسمنت معبأ و 8125 طن بضائع متنوعة .

كما أشار إلى أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 69189 طن تشمل : 15667 طن ذرة و 14869 طن حديد و 575 طن خشب زان و 17662 طن فول صويا و 6891 طن خردة و 11000 طن سكر و 2525 طن قمح .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1617 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 274 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1936 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 99286 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 47295 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 3224 حركة .