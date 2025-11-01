قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

انطلاق قافلة طبية مجانية بقرى دمياط

صحه دمياط
صحه دمياط
زينب الزغبي

 
تابع  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جهود مديرية الصحة لاستكمال القوافل الطبية لتغطية كافة المناطق بالخدمات الطبية والعلاجية والتى تتضمن عيادات متنقلة بتخصصات طبية و وحدتين للأشعة ومعمل تحاليل وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان،  حيث تلقى " المحافظ " بيان من المديرية فى هذا الخصوص،  تضمن أبرز نتائج القافلة  لختام خطة شهر اكتوبر ٢٠٢٥ ، بتفتيش السرو بمركز فارسكور.

وأشار الدكتور محمد عبد الخالق براوي وكيل وزارة الصحة بدمياط أن القافلة تضمنت 11 عيادة تخصصية  متنقلة تردد عليها 1413 مواطن  تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان،

فيما أضافت الدكتورة سها خيري منسق القوافل العلاجية بدمياط  أنه تم إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 208 حالات ضمن مبادرة " افحص واطمن " وكذلك فحص 19 حالة بالأشعة و 21 حالة أخرى بالسونار و إجراء 408  تحاليل بمعمل الدم و 18 تحليلا بمعمل الطفيليات ،كما تضمنت القافلة إقامة ٨ ندوات توعوية صحية حضرها 111 مواطنا..

دمياط محافظ دمياط الصحه قوافل

