موعد أول إجازة رسمية مقبلة للقطاعين العام والخاص والمدارس
دفع ثمن رحيل الفدائي .. تعليق مثير لبركات بعد تعادل الأهلي والمصري
تحذير عاجل من أمطار غزيرة تضرب عدة محافظات..واستمرار السحب على عدة مناطق
الجهاز الفني للأهلي يصطحب جميع اللاعبين إلى الإمارات
الطقس اليوم | سحب رعدية تغطي هذه المحافظات.. انتظروا أمطارا
عملية جراحية.. شوبير يكشف تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة
هولندا تعلن إعادة قطعة أثرية إلى مصر.. وهذه عقوبة تهريب الآثار
عناصر من حماس يدخلون منطقة "الخط الأصفر" بحثا عن جثث رهائن إسرائيليين
محمد صلاح يواصل مطاردة رقم تييري هنري في الدوري الإنجليزي الممتاز| تفاصيل
وفاة مدير مدرسة عقب طابور الصباح في الأقصر
رئيس الوزراء يلتقي نظيره القطري بالعاصمة "الدوحة"لبحث ملفات التعاون المشتركة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

بروتوكول ثلاثي برعاية التضامن للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.. تفاصيل

نائبة وزيرة التضامن
نائبة وزيرة التضامن
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

استقبلت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور  محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المشروعات ومبادرات الصحة العامة، والدكتورة هالة عدلي حسين سكرتير عام الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، والوفد المرافق لهما،  بحضور  رنده فارس مستشارة  وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومدير برنامج “مودة”  فى اجتماع تنسيقى تمهيدا لتوقيع بروتوكول تعاون ثلاثي فى إطار المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية بهدف تعزيز التكامل بين الجهود الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى لتقديم خدمات صحية متكاملة ومتميزة للمراة المصرية. 

واستعرض اللقاء سبل التعاون المشترك  بين الجهات لضمان تقديم خدمة طبية عالية الجودة  للفئات المستهدفة  فى مجالات  الصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة والحماية والوقاية من سرطان عنق الرحم.

 وناقش الحضور أهمية التاكيد على الوصول لأكبر شريحة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا وتسخير إمكانات كل طرف من الشركاء فى هذا من حيث توفير الإمكانات والأجهزة اللازمة والعيادات وآليات تدريب الكوادر الطبية لضمان استدامة الخدمة وجودتها.   

وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذا التعاون يأتي فى إطار رؤية عمل الوزارة من الحماية والرعاية الاجتماعية فى إطار من النهج التشاركي للجهود مع الجهات الحكومية الشريكة، مثمنة التعاون الوثيق مع وزارة الصحة والسكان وجهود  مؤسسات المجتمع المدني العاملة فى المجال الصحي باعتبارها شريكا فاعلا فى تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. 

وأشارت صاروفيم إلى أن هذا التعاون المرتقب الذى سيتم  ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية بالمجان من شأنه تقديم خدمة طبية متميزة للمراة  فى مجالات الصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة والحماية والوقاية من سرطان عنق الرحم من خلال العيادات، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لجهود الوزارة فى تمكين المرأة وضمان حقها فى الحصول على خدمات صحية ذات جودة عالية انطلاقا من مبدأ العدالة الصحية وارتباطها الوثيق بالعدالة الاجتماعية . 

ومن جانبه أكد الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات ومبادرات الصحة العامة على هذا  التعاون الهام بين الشركاء من الجانب الحكومى ومؤسسات  المجتمع المدني فى خدمة قضايا الصحة فى إطار جهود وزارة الصحة والسكان، وأن الدولة المصرية منحت أولوية لصحة المرأة من خلال مبادرة الكشف عن الأورام، التي تستهدف الكشف المبكر عن سرطان الثدي وأنواع أخرى من الأورام لدى السيدات ابتداءً من سن 18 عامًا متضمنة  خدمات مجانية للفحص المتقدم والعلاج، مثمنا جهود الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم  ومؤكدا اهمية دور مؤسسات المجتمع المدنى .

