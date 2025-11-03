قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجم الزمالك الأسبق: بيراميدز الأقرب للسوبر.. وعبدالرؤوف مستقبل القلعة البيضاء
تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات
الزمالك يتصدر مجموعة نارية في الكونفدرالية الإفريقية
كيف يقيم طلاب الصف الأول الثانوي "العام والبكالوريا"؟|التعليم تحسم الجدل
إعلامية شهيرة تعلن سفرها إلى ألمانيا للعلاج.. تفاصيل
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بقضاء النبطية جنوبي لبنان
دفاع ضحايا جريمة الهرم يقدم لجهات التحقيق شهادات ميلاد الأطفال الثلاثة
أتربة ورمال وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل جديدة بشأن حالة الجو
صدام بين الزمالك والمصري.. نتائج قرعة مجموعات الكونفدرالية 2025- 2026
المنشآت الفندقية: مصر لا تُهدي العالم متحفًا بل حضارة تُضيء المستقبل
جدل واسع حول سيارة "بورش إسعاف" في افتتاح المتحف المصري الكبير.. والرعاية الصحية ترد
ضبط متهمين حاولوا إجبار سائحة على ركوب عربة حنطور بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

توماس فولك: مصر شريك رئيسي لألمانيا في الطاقة والصناعة والنقل

توماس فولك
توماس فولك
آية الجارحي

أكد الدكتور توماس فولك، رئيس إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة كونراد أديناور الألمانية، أن انعقاد منتدى القاهرة الاقتصادي الثاني يمثل خطوة مهمة في تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا، مشيرًا إلى أن المؤسسة تفخر بدعم هذا الحدث منذ انطلاقه، باعتباره منصة تجمع بين صُنّاع القرار وقادة الأعمال والأكاديميين من مختلف الدول.

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات منتدى القاهرة في دورته الثانية " CAIRO FORUM2" الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وذلك بحضور نخبة كبيرة من المسئولين والخبراء المحليين والدوليين من بين 27 دولة حول العالم.

وقال إن المنتدي يأتي في توقيت بالغ الأهمية يشهد تحولات عالمية وإقليمية كبرى في موازين القوى وديناميكيات الاقتصاد العالمي."، مضيفا أن مؤسسة كونراد أديناور، تمتلك مكتبا في مصر منذ 2024 حيث تعمل على تعزيز الحوار المصري الألماني ودعم المشروعات الاقتصادية المشتركة، مشيرًا إلى أن مصر هي الشريك التجاري الأهم لألمانيا في المنطقة، ولاعب محوري في مجالات الطاقة والنقل والصناعة.

وشدد فولك على أن هذا المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية بعد إطلاق الاتحاد الأوروبي لاستراتيجيته الجديدة للتعاون مع دول الجوار، معربًا عن تطلعه إلى نتائج مثمرة تسهم في دفع الشراكة المصرية الألمانية إلى آفاق أوسع. 

وفي كلمتها أكد الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن منتدى القاهرة الثاني يركز على مناقشة العديد من القضايا الوجودية الكبرى مثل مستقبل النظام متعدد الأطراف في ظل أزماته المتكررة، وأدوار كل من تكتل “بريكس” ومجموعة العشرين، وتأثير التنافس الأمريكي–الصيني على بقية دول العالم، إضافة إلى الاضطرابات في الشرق الأوسط وانعكاساتها الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بأمن الطاقة، إلى جانب الترابط بين قضايا المناخ والطاقة والفقر، والتطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي.

ووجهت المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية الشكر للجهات التى قدمت رعايتها للمنتدى وساهمت في انطلاقه اليوم في مقدمتها مؤسسة كونراد أديناور، والبنك التجاري الدولي وشركة بيرتش بتروليوم، وشركة بولاريس للتنمية الصناعية وشركة أرواسكوم. 

وأوضحت أن افريقيا تتميز بشبابها الواعد لذلك يحرص المنتدى على سماع صوت جيل الشباب (جيل زد) باعتبارهم ليسوا فقط قادة المستقبل، بل قادة الحاضر الذين يجب أن تُؤخذ آراؤهم في الحسبان في كل هذه القضايا المصيرية، حيث سيتم عمل تصويت نهاية كل جلسة على سؤال للاستماع إلى آرائهم.

الاتحاد الأوروبي منتدى القاهرة الاقتصادي الذكاء الاصطناعي التجاري الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

ترامب

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

يفعات تومر يروشالمي

بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة

شيكابالا

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب وتفتح لك أبواب الرزق.. لا تفوت ثوابها

الدولار

وفقا لٱخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

الزمالك

الزمالك يعلن قائمته للسوبر المصري.. مفاجآت في الأسماء المستبعدة

سيراميكا

مقارنة بالأرقام بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا.. تفاصيل

إمام عاشور

إمام عاشور مع بعثة الأهلي.. صورة

بالصور

هيونداي تكشف عن سيارتها الكهربائية ELEXIO بسعر عالمي مفاجئ

هيونداي elexio
هيونداي elexio
هيونداي elexio

كاديلاك سيليستيك تثير الجدل بزيادة سعر قياسية

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

بمظهر مختلف.. شاهد أحدث سيارة كهربائية من فولكس فاجن

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد