توماس فولك: مصر شريك رئيسي لألمانيا في الطاقة والصناعة والنقل

أكد الدكتور توماس فولك، رئيس إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة كونراد أديناور الألمانية، أن انعقاد منتدى القاهرة الاقتصادي الثاني يمثل خطوة مهمة في تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا، مشيرًا إلى أن المؤسسة تفخر بدعم هذا الحدث منذ انطلاقه، باعتباره منصة تجمع بين صُنّاع القرار وقادة الأعمال والأكاديميين من مختلف الدول.

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات منتدى القاهرة في دورته الثانية " CAIRO FORUM2" الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وذلك بحضور نخبة كبيرة من المسئولين والخبراء المحليين والدوليين من بين 27 دولة حول العالم.

وقال إن المنتدي يأتي في توقيت بالغ الأهمية يشهد تحولات عالمية وإقليمية كبرى في موازين القوى وديناميكيات الاقتصاد العالمي."، مضيفا أن مؤسسة كونراد أديناور، تمتلك مكتبا في مصر منذ 2024 حيث تعمل على تعزيز الحوار المصري الألماني ودعم المشروعات الاقتصادية المشتركة، مشيرًا إلى أن مصر هي الشريك التجاري الأهم لألمانيا في المنطقة، ولاعب محوري في مجالات الطاقة والنقل والصناعة.

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الاثنين 3-11-2025 التخطيط والإسكان يناقشان الموقف التنفيذي لمبادرة حياة كريمة والخطة الاستثمارية للتنمية العمرانية

وشدد فولك على أن هذا المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية بعد إطلاق الاتحاد الأوروبي لاستراتيجيته الجديدة للتعاون مع دول الجوار، معربًا عن تطلعه إلى نتائج مثمرة تسهم في دفع الشراكة المصرية الألمانية إلى آفاق أوسع.

وفي كلمتها أكد الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن منتدى القاهرة الثاني يركز على مناقشة العديد من القضايا الوجودية الكبرى مثل مستقبل النظام متعدد الأطراف في ظل أزماته المتكررة، وأدوار كل من تكتل “بريكس” ومجموعة العشرين، وتأثير التنافس الأمريكي–الصيني على بقية دول العالم، إضافة إلى الاضطرابات في الشرق الأوسط وانعكاساتها الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بأمن الطاقة، إلى جانب الترابط بين قضايا المناخ والطاقة والفقر، والتطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي.

ووجهت المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية الشكر للجهات التى قدمت رعايتها للمنتدى وساهمت في انطلاقه اليوم في مقدمتها مؤسسة كونراد أديناور، والبنك التجاري الدولي وشركة بيرتش بتروليوم، وشركة بولاريس للتنمية الصناعية وشركة أرواسكوم.

وأوضحت أن افريقيا تتميز بشبابها الواعد لذلك يحرص المنتدى على سماع صوت جيل الشباب (جيل زد) باعتبارهم ليسوا فقط قادة المستقبل، بل قادة الحاضر الذين يجب أن تُؤخذ آراؤهم في الحسبان في كل هذه القضايا المصيرية، حيث سيتم عمل تصويت نهاية كل جلسة على سؤال للاستماع إلى آرائهم.