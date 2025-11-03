قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أكثر من 2.5 مليون مسافر .. ارتفاع حركة الركاب بمطار القاهرة خلال أكتوبر
محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 600 مليون يورو .. اليوم
وزير خارجية الدنمارك: مشاركة الملكة ماري بافتتاح المتحف الكبير تؤكد عمق العلاقات مع مصر
رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2026
ضربني بكرباج وهددني بطبنجة.. سيدة تستغيث بكمين لإنقاذها من زوجها
وزير التعليم يعلن تطوير منهج رياضيات أولى الابتدائي وزيادة عدد المدارس اليابانية
وزارة السياحة: إقبال غير مسبوق من المواطنين على قرعة الحج هذا العام
أخبار التوك شو: الأرصاد تعلن تفاصيل جديدة بشأن حالة الجو.. وعمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي على الهواء
اتهامات واشنطن لحماس بنهب المساعدات الإنسانية تتصاعد.. وسياسيون: أمريكا تحاول تشويه صورة المقاومة.. والحركة: قدمنا 1000 شهيد من المكلفين بحماية القوافل ووصولها للمستحقين
هاني مهنا بعد إخراجه احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير: يوم تاريخي للعالم كله
الصناعات الغذائية تسجل 4.6 مليار دولار صادرات خلال 8 أشهر بنمو 9%
اقتصاد

كوميسك.. الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول المجموعة

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
ولاء عبد الكريم

على هامش مشاركته في أعمال الدورة الحادية والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك) المنعقدة في مدينة إسطنبول التركية، التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالسفير إسحاق عبد القادر إمام، سكرتير عام منظمة الدول الثماني الاسلامية النامية (D8)، حيث ناقش الطرفان الترتيبات الجارية لاستضافة مصر للاجتماع الوزاري الرابع لوزراء تجارة دول المجموعة في مصر مطلع ديسمبر المقبل والتي سيترأسها الوزير. 
وأكد الخطيب، خلال اللقاء، على ما توليه مصر من أهمية كبيرة للدفع بمخرجات القمة التي استضافتها مصر لرؤساء دول المجموعة في ديسمبر الماضي، والتي تضمنت تعزيز التجارة البينية وتفعيل اتفاق التجارة التفضيلي وآلية فض المنازعات، لما لها من أثر كبير في تعزيز المبادلات التجارية بين دول المجموعة التي انضمت اليها أذربيجان مؤخرًا.
 

وكان الخطيب قد التقى بـ عمر بولات، وزير التجارة التركي، صباح اليوم، حيث وجه له الدعوة للمشاركة في الاجتماع الوزاري الرابع لوزراء تجارة دول المجموعة، مقترحًا عقد الدورة الثانية لآلية التشاور التجاري رفيعة المستوى بين البلدين في مصر على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة D8 لدعم التوصل إلى تفاهمات ملموسة لتطوير اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
تُعد مجموعة دول الثمانية الإسلامية النامية، منظمة للتعاون التنموي بين الدول الأعضاء بنجلاديش ومصر وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان وتركيا، والتي انضمت إليها أذربيجان في ديسمبر من العام الماضي.
وتستهدف المجموعة تحسين أوضاع الدول النامية في الاقتصاد العالمي، وخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية البينية، وتعزيز مشاركة الدول النامية في صنع القرار على الصعيد الدولي، وتحقيق مستويات معيشة أفضل لشعوب الدول الأعضاء من خلال تعزيز التعاون بينها.

الاقتصادي الإسلامي إسطنبول النامية القمة

