حنان مطاوع تغادر مهرجان vs-film بسبب انشغالها الفني

غادرت الفنانة حنان مطاوع، مدينة العين السخنة صباح اليوم الاثنين، بعد تكريمها في مهرجان vs-film للأفلام القصيرة جدا، خلال الحفل الافتتاحي أمس الأحد.

واعتذرت حنان مطاوع، عن ندوة اليوم لانسغالها بوجود ارتباطات فنية، وأعربت عن سعادتها بالتكريم في الحفل الافتتاحي.

مهرجان vs-film

شهدت مدينة العين السخنة، أمس الأحد حفل افتتاح الدورة الثانية لمهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجمتع.

وحرص محافظ السويس الدكتور طارق الشاذلي، على حضور حفل الافتتاح، وتسليم الكريمات للنجوم على المسرح في حفل ساهر.

شهد حفل افتتاح الدورة الثانية لمهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film حضور النجوم: (أشرف عبد الباقي، حنان مطاوع، محمد رضوان، كلوديا حنا، شيري عادل، هالة صدقي، أحمد وفيق، صبري فواز، حمزة العيلي، سما إبراهيم، أحمد الرافعي، والمخرج عادل أديب، والمخرج أشرف فايق).

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم صعد محافظ السويس الدكتور طارق الشاذلي، لتسليم التكريمات للنجوم، مع دكتور أسامة أبو نار رئيس المهرجان، وزياد باسمير المدير التنفيذي للمهرجان.

وشهد حفل افتتاح مهرجان vs-film للأفلام القصيرة جدا، تكريم النجوم: (أشرف عبد الباقى، حنان مطاوع، هالة صدقي).