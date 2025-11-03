قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية الإيرانية: برنامجنا النووي سلميا.. وسنظل ملتزمون باتفاقية الضمانات
مصادر طبية فلسطينية: 3 شهداء برصاص الاحتلال شمال مدينة رفح بقطاع غزة
برلماني: مصر تسير بخطى ثابتة نحو ريادة إقليمية في صناعة السيارات
من 1 لـ 10.. مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا لجماهير الزمالك بشأن ناصر ماهر
مجموعة نارية.. ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
من السكر إلى الزيت.. أسعار السلع التموينية ثابتة في نوفمبر 2025|تفاصيل
موعد أذان المغرب والعشاء في مصر الإثنين 3 نوفمبر.. اعرف مواقيت الصلاة
وزير الصحة: شراكة مصرية - فرنسية غير مسبوقة في علاج الأورام
هل يلتقي البرهان وحميدتي بعد أحداث الفاشر ؟.. مستشار ترامب يكشف الحقيقة
توقيع الاتفاقيات المكملة لإقامة مشروعين للطاقة الشمسية ومحطتين لبطاريات تخزين الطاقة
تنفيذ 21 ألف و 966 مشروع بقيمة 3 مليار و 574 مليون جنيه ضمن مبادرة مشروعك بالشرقية
النيل شريان حياتنا .. وزير الخارجية في تصريحات قوية: سنحمي أمننا المائي
حنان مطاوع تغادر مهرجان vs-film بسبب انشغالها الفني

سعيد فراج

غادرت الفنانة حنان مطاوع، مدينة العين السخنة صباح اليوم الاثنين، بعد تكريمها في مهرجان vs-film للأفلام القصيرة جدا، خلال الحفل الافتتاحي أمس الأحد.

واعتذرت حنان مطاوع، عن ندوة اليوم لانسغالها بوجود ارتباطات فنية، وأعربت عن سعادتها بالتكريم في الحفل الافتتاحي.

شهدت مدينة العين السخنة، أمس الأحد حفل افتتاح الدورة الثانية لمهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجمتع.

وحرص محافظ السويس الدكتور طارق الشاذلي، على حضور حفل الافتتاح، وتسليم الكريمات للنجوم على المسرح في حفل ساهر.

شهد حفل افتتاح الدورة الثانية لمهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film حضور النجوم: (أشرف عبد الباقي، حنان مطاوع، محمد رضوان، كلوديا حنا، شيري عادل، هالة صدقي، أحمد وفيق، صبري فواز، حمزة العيلي، سما إبراهيم، أحمد الرافعي، والمخرج عادل أديب، والمخرج أشرف فايق).

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم صعد محافظ السويس الدكتور طارق الشاذلي، لتسليم التكريمات للنجوم، مع دكتور أسامة أبو نار رئيس المهرجان، وزياد باسمير المدير التنفيذي للمهرجان.

وشهد حفل افتتاح مهرجان vs-film للأفلام القصيرة جدا، تكريم النجوم: (أشرف عبد الباقى، حنان مطاوع، هالة صدقي).

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

الدولار

وفقا لٱخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين

حالة الطقس

تنويه هام من الأرصاد عن استمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق

مصطفى بكري ومجدي الجلاد

مشادة كلامية بين مصطفى بكري ومجدي الجلاد بسبب مجلس النواب.. فيديو

تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية

تشييع جثماني ام وابنتها في المنوفية.. صور

مجمع كهنة

إيبارشية حلوان تدعو لتنظيم رحلات للمتحف المصري الكبير

صورة ارشيفية

يوم تدويني للصحفيين المؤقتين بالصحف القومية عن أزمة تعيينهم الأربعاء

صندوق الإدمان

صندوق الإدمان يختتم معسكر "قوتنا في شبابنا" بالتعاون مع وزارة الرياضة

هل يمكنك الاستمرار في القيادة بعد ظهور لمبة انخفاض سائل التبريد؟

مهرجان vs-film.. أشرف عبد الباقى يتحدث عن بداياته الفنية وموقفه من آراء النقاد

المكملات الغذائية.. تبني العضلات أم تهدم الجسم؟ مصعب إبراهيم يكشف

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

الخطيب

الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول الكومسيك

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

