قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعليمات أخيرة للاعبي منتخب مصر لكرة القدم تحت 17 عاما قبل مواجهة هايتي| شاهد
أشرف صبحي وإدريس وصلاح يناقشون خطط تطوير رياضة المصارعة
قائمة عالمية بالأندية الأكثر تتويجًا بالبطولات.. مفاجأة في ترتيب الزمالك
طقس الغد.. الأرصاد تكشف خريطة "الشبورة الكثيفة" والأمطار الرعدية
الخناقة انتهت بأمر المحكمة بين ميارالببلاوي و محمد أبو بكر
شبكة أطباء السودان: ميليشا الدعم السريع تهاجم مستشفى كرنوي للأطفال
كامل الوزير: 9 نوفمبر الجاري افتتاح المرحلة الأولى من المونوريل والتشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع
شبكة أمريكية: افتتاح المتحف المصري الكبير يؤكد استعادة مصر ريادتها الحضارية والسياحية
رائحة الغاز في التجمع .. تاون جاس تبعث رسالة طمأنة وتبدأ صيانة طارئة بالتسعين الجنوبي
محليا وقاريا| 5 مباريات قوية لـ الزمالك في نوفمبر
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد قوة الرضوان في حزب الله
بسبب تسرب غاز.. إصابة 5 طلاب بإغماء داخل مسكنهم في أسيوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هيمش فالوكنر: العلاقات المصرية البريطانية تمضي من قوة إلى قوة

هيمش فالوكنر وزير الدولة البريطاني
هيمش فالوكنر وزير الدولة البريطاني
عادل نصار

قال هيمش فالوكنر، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن هناك تعاونًا متزايدًا بين القاهرة ولندن في الجوانب الاقتصادية والأمنية، مؤكدًا أن الشراكة بين البلدين تشهد تطورًا مستمرًا نحو آفاق أوسع من التعاون المشترك.

وأضاف هيمش فالوكنر، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن زيارته الحالية إلى مصر، وهي الثانية منذ توليه منصبه، تعكس حرص الحكومة البريطانية على دعم العلاقات التاريخية بين البلدين، والتي تمضي – على حد وصفه – "من قوة إلى قوة".

وأشار فالوكنر، خلال لقاء خاص مع الإعلامية بسنت أكرم على شاشة القاهرة الإخبارية، إلى أنه سعد بتمثيل بلاده في افتتاح المتحف المصري الكبير وهو حدث وصفه بالتاريخي والمُلهم، مشيدًا بما رآه من تنظيم وإبداع يعكسان عمق الحضارة المصرية وقدرتها على مخاطبة العالم بروح معاصرة.

كما عبّر عن سعادته بلقاء وزير الخارجية المصري، مؤكدًا أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون الثنائي في الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح وزير الدولة البريطاني أن أولويات الحكومة البريطانية في المرحلة المقبلة تتركز على دعم الاستثمارات المتبادلة، وتوسيع مجالات التعاون التجاري، فضلًا عن تعزيز التنسيق في القضايا الأمنية الإقليمية.

وأكد أن مصر شريك محوري للمملكة المتحدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرًا إلى أن الشراكة بين البلدين لا تقتصر على الاقتصاد فحسب، بل تمتد لتشمل جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة وتعزيز الحوار السياسي البنّاء.

وأكد على أن بلاده تنظر إلى مصر باعتبارها دولة ذات ثقل سياسي وثقافي في محيطها العربي والأفريقي، وأن لندن حريصة على البناء على النجاحات المشتركة بين الجانبين في مختلف المجالات، مشددًا على أن العلاقات بين القاهرة ولندن ستظل نموذجًا للتعاون الإيجابي القائم على الاحترام والمصالح المتبادلة.

https://youtube.com/shorts/ZiiaWkZCQmQ?si=8zWm7W2umTExIVh9

هيمش فالوكنر وزير الدولة البريطاني الجوانب الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

حالة الطقس

تنويه هام من الأرصاد عن استمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق

مصطفى بكري ومجدي الجلاد

مشادة كلامية بين مصطفى بكري ومجدي الجلاد بسبب مجلس النواب.. فيديو

تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية

تشييع جثماني ام وابنتها في المنوفية.. صور

الأرصاد

تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات

ترشيحاتنا

كامل الوزير: مصر اختارت أن تواجه الاضطرابات بالاستقرار وجعل التنمية وسيلة لتحقيق السلام والاستدامة

كامل الوزير: مصر اختارت أن تواجه الاضطرابات بالاستقرار وجعلت التنمية وسيلة لتحقيق السلام والاستدامة

وزير البترول

وزير البترول يلتقي وزير الشؤون الداخلية ورئيس المجلس الوطني للطاقة بالولايات المتحدة الأمريكية

البروفيسور جيفري ساكس

البروفيسور جيفري ساكس: مصر قادرة على تزويد أوروبا بالطاقة الشمسية

بالصور

محدش يتكلم معايا.. أحمد سعد يتصدر التريند بعد إعلان زواجه من 4فتيات

احمد سعد
احمد سعد
احمد سعد

هيدمر صحتك من غير ما تحس .. احذر طبقك المفضل

هيدمر صحتك من غير ما تحس ..احذر طبقك المفضل
هيدمر صحتك من غير ما تحس ..احذر طبقك المفضل
هيدمر صحتك من غير ما تحس ..احذر طبقك المفضل

مش بس طاقة.. الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

هل يمكنك الاستمرار في القيادة بعد ظهور لمبة انخفاض سائل التبريد؟

لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد

فيديو

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

الخطيب

الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول الكومسيك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد