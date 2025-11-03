قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعليمات أخيرة للاعبي منتخب مصر لكرة القدم تحت 17 عاما قبل مواجهة هايتي| شاهد
أشرف صبحي وإدريس وصلاح يناقشون خطط تطوير رياضة المصارعة
قائمة عالمية بالأندية الأكثر تتويجًا بالبطولات.. مفاجأة في ترتيب الزمالك
طقس الغد.. الأرصاد تكشف خريطة "الشبورة الكثيفة" والأمطار الرعدية
الخناقة انتهت بأمر المحكمة بين ميارالببلاوي و محمد أبو بكر
شبكة أطباء السودان: ميليشا الدعم السريع تهاجم مستشفى كرنوي للأطفال
كامل الوزير: 9 نوفمبر الجاري افتتاح المرحلة الأولى من المونوريل والتشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع
شبكة أمريكية: افتتاح المتحف المصري الكبير يؤكد استعادة مصر ريادتها الحضارية والسياحية
رائحة الغاز في التجمع .. تاون جاس تبعث رسالة طمأنة وتبدأ صيانة طارئة بالتسعين الجنوبي
محليا وقاريا| 5 مباريات قوية لـ الزمالك في نوفمبر
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد قوة الرضوان في حزب الله
بسبب تسرب غاز.. إصابة 5 طلاب بإغماء داخل مسكنهم في أسيوط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس مدينة الغردقة يبحث إنشاء محطات رفع للصرف الصحي بثلاث مناطق

رئيس مدينة الغردقة يبحث إنشاء محطات رفع للصرف الصحي بثلاث مناطق بالمدينة
أ ش أ

بحث رئيس مدينة الغردقة ياسر حماية خلال اجتماع اليوم /الاثنين/ إنشاء 3 محطات جديدة للصرف الصحي فى ثلاث مناطق سكنية بالغردقة ،و ذلك خلال اجتماع عقد اليوم بحضور رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بالبحر الأحمر المهندس محمد نصر .
وقال بيان اليوم لمجلس مدينة الغردقة إن الاجتماع جاء تنفيذا لتعليمات محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي الذي شدد على ضرورة تعزيز الخدمات والمرافق الأساسية للمواطنين بمدن المحافظة.
كما تم مناقشة وبحث مد خدمة الصرف الصحي فى مناطق الجوهرة والنور وأبونواس، وإنشاء ثلاث محطات رفع بمشتملاتهم .
وأكد رئيس المدينة أن هذا المشروع يهدف إلي تحسين جودة خدمات الصرف الصحي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين حضر الاجتماع ممثلي الإدارة الهندسية والشئون المالية بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة . 
على جانب آخر، شهدت نائب محافظ البحر الأحمر ماجدة حنا اليوم، انطلاق فعاليات ورشة العمل الثانية لمشروع تطوير خطة الاستثمار للغردقة الخضراء ( GHIP ) والتي عقدت بأحد الفنادق السياحية بمدينة الغردقة لاستعراض الخطة الاستثمارية للغردقة الخضراء ومناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية وأولوياتها، وذلك بحضور الدكتورة يسرية حامد مديرة مشروع الغردقة الخضراء وبمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وعدد من الخبراء البيئيين.
جاء ذلك فى بيان اليوم لمحافظة البحرالأحمر .. حيث أشادت نائب المحافظ بالمشروع، مؤكدة أن " الغردقة الخضراء " يمثل خطوة محورية نحو تحقيق رؤية الدولة المصرية في الحفاظ علي البيئة ورفع وعي المواطنين بأهمية الحفاظ علي الموارد الطبيعية.
كما أشارت إلى أن المشروعات الخضراء هي الحل الأمثل لمواجهة التغيرات المناخية .. كما تهدف إلي تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الأنشطة السياحية والصناعية، مما يساهم في خلق بيئة أكثر استدامة، تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030 .
يذكر أن مشروع الغردقة الخضراء هو مبادرة تهدف إلى تحويل الغردقة إلى نموذج للمدن المستدامة، من خلال خطة استثمارية تركز علي دمج الاستدامة في التخطيط التنموي وتعزيز الاستثمارات في التكنولوجيا الخضراء.

رئيس مدينة الغردقة ياسر حماية محطات جديدة للصرف الصحي مناطق سكنية بالغردقة مشروعات الصرف الصحي بالبحر الأحمر رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بالبحر الأحمر المهندس محمد نصر مجلس مدينة الغردقة

