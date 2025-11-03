برلماني: مصر تسير بخطى ثابتة نحو ريادة إقليمية في صناعة السيارات

قال النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، إن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تأسيس قاعدة صناعية وطنية قوية، تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية إقليميًا ودوليًا.

وأشار "يحيى" إلى أن الحكومة تضع صناعة السيارات على رأس أولوياتها ضمن استراتيجية توطين الصناعات الكبرى، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير السيارات ومكوناتها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

يأتي ذلك، بعد أن أكد الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة ومدروسة نحو بناء قاعدة صناعية وطنية قوية وتحقيق التحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأشار مشيراً إلى أن ما تشهده مصر اليوم هو ترجمة عملية لرؤية القيادة السياسية في دعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات النوعية.

جاء ذلك خلال وضع حجر أساس لمصنع جديد لصناعة السيارات اليوم الإثنين، باستثمارات تصل لـ 150 مليون دولار (7.3 مليار جنيه)، إذ يعتمد على أحدث تكنولوجيات التصنيع العالمية لتجميع وتصنيع السيارات التقليدية والكهربائية والصديقة للبيئة، بما يتيح توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب المصري.