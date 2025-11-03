شبكة أطباء السودان: ميليشا الدعم السريع تهاجم مستشفى كرنوي للأطفال

أعلنت شبكة أطباء السودان، اليوم الإثنين، عن مقتل 7 بينهم أطفال وإصابة 5 آخرين جراء استهداف مسيرة للدعم السريع مستشفى كرنوي للأطفال.

وقالت شبكة أطباء السودان، إنه في جريمة جديدة تُضاف إلى سجل انتهاكات الدعم السريع، قصفت طائرة مسيرة تابعة لها، مستشفى الأطفال في منطقة كرنوي بولاية شمال دارفور، اليوم الإثنين، قتلت 7 مواطنين بينهم نساء وأطفال، فيما أُصيب 5 آخرون بجروح بالغة، بينهم طفلان كانا يتلقيان العلاج داخل المستشفى لحظة القصف.

وأكدت الشبكة، في بيان نشرته عبر حسابها بمنصة "إكس"، أن استهداف مستشفى يعالج الأطفال، ليس سوى وجه آخر لإرهابٍ ممنهج وعدوانٍ وحشي على الحياة نفسها.

وأضافت أن ما جرى في كرنوي جريمة حرب مكتملة الأركان تُظهر مدى التمادي في القتل والتي جعلت من المدنيين الأبرياء هدفًا يوميًا لنيرانها.

وحمَّلت شبكة أطباء السودان، الدعم السريع، كامل المسؤولية عن هذه الجريمة، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والطبية إلى كسر صمتها المعيب، والقيام بواجبها تجاه شعب يُباد أمام أنظار العالم.