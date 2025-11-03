انهيار جزئي لبرج تاريخي قيد التجديد في العاصمة الإيطالية روما

تعرض برج كونتي التاريخي في العاصمة الإيطالية روما لانهيار جزئي ما أسفر عن إصابة عمال كانوا يعملون على ترميمه.

وأوضحت السلطات الإيطالية أن البرج التاريخي قيد التجديد تعرض لانهيار جزئي أثناء عمل رجال الإطفاء على المبنى، وتم انتشال عاملين على قيد الحياة من تحت الأنقاض، وأحدهما في حالة خطيرة.

وطوقت الشرطة المنطقة بالكامل، وجار حاليا رصد المبنى من الأعلى باستخدام طائرات بدون طيار لتقييم استقرار الجدران ، وبدأ مكتب المدعي العام في روما تحقيقا في الحادث.

ويبلغ طول برج كونتي حوالي 29 مترا، ويرجع تاريخه إلى العصور الوسطى حيث بني في القرن الثالث عشر ليكون مقرا لعائلة عائلة "كونتي دي سينيي" البارونية العريقة، ويعد نموذجا رائعا لأبراج روما.

وتأثرت حالة البرج التاريخي نتيجة الزلازل المتتالية التي ضربته على مر تاريخه.