قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بقضاء النبطية جنوبي لبنان
خدتها scan.. كواليس اتهام فتاة وشابين بتزوير تذكرة افتتاح المتحف المصري الكبير
سباق موتوسيكلات.. إصابة ثلاثة أشخاص إثر حادث تصادم بالدقهلية
بعد مد عمل اللجان 3 أشهر.. حصر ميداني جديد لتصنيف المناطق السكنية وفق معايير محددة
أغطية بلاستيكية ممزقة وملقاة على الأرض بسور المتحف المصري الكبير.. الحقيقة هنا
"السياحة": أغطية المتحف الكبير البلاستيكية مخلفات مؤقتة لحفل الافتتاح.. والشركة بدأت إزالتها
تفاصيل الحكم النهائي على ميار الببلاوي ومحمد أبو بكر في قضية السب والقذف
.. الوحدة المرورية الأكثر اصدار للتراخيص لشهر أكتوبر .. تفاصيل
سعر الدولار أمام الجنيه المصري وفق آخر تحديث الاثنين 3 نوفمبر 2025
منح وزيارات علمية.. وزير الأوقاف يبحث مع نائب رئيس جامعة دار الهدى بالهند سبل التعاون
ولي العهد السعودي يزور البيت الأبيض 18 نوفمبر الجاري
وزير الصحة: 13 مليار جنيه حجم الإنفاق على علاج مرضى الأورام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر تُمَثِّل الدول العربية في احتفالية الدبلوماسية الشعبية الروسية

احتفال روسيا بمرور 100 عام على تأسيس الدبلوماسية الشعبية الروسية
احتفال روسيا بمرور 100 عام على تأسيس الدبلوماسية الشعبية الروسية
أ ش أ

‏مَثَّلَت مصر، الدول العربية، في احتفال روسيا بمرور 100 عام على تأسيس الدبلوماسية الشعبية الروسية، والمتمثلة في تأسيس معهد الدبلوماسية الشعبية عام 1925، والبدء في تأسيس المراكز الثقافية الروسية في الخارج، والتي كانت تحمل في هذا الوقت اسم المراكز الثقافية السوفيتية، وذلك في احتفالية كبرى أُقيمت في موسكو، بحضور رموز الدوائر السياسية والثقافية وقيادات الدولة الروسية ونجوم الفن والأدب وضيوف من 100 دولة.
وقررت اللجنة المنظمة للاحتفالية بأن تُمَثِّل مصر، الدول العربية، بمشاركة الكاتب الصحفي إبراهيم داوود، الذي شارك في الجلسة الافتتاحية الأولى، ‏بحضور الشخصيات الرسمية، حيث ألقى كلمة مصر، التي تناول فيها ‏التاريخ الطويل من التعاون ‏المصري الروسي في كافة المجالات، والحقبة الناصرية التي شهدت طفرة في هذا التعاون الثنائي، ودور المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، الذي كان دائمًا محط أنظار واهتمام المثقفين المصريين، والذي كان له أكبر الأثر في تطور العلاقات الثقافية المصرية – الروسية.
وذكر بيان للمركز الثقافي الروسي بالقاهرة، اليوم /الاثنين/، أنه تم تنظيم هذه الاحتفالية الكبرى من قِبَل الوكالة الفيدرالية للتعاون الدولي، وصندوق روسكي كونجرس، والجمعية الروسية "زنانيا"، والمركز الوطني الروسي، بدعم من المجلس الرئاسي لشئون المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
ونقل البيان رسالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي قرأها مستشار الرئيس فاليري فادييف، حيث أشاد بكل الجهود التي تُبذل لتقديم الوجه الحضاري للدولة الروسية خارج الحدود، مشيرًا إلى أنه بالرغم من ‏الزمن الصعب الذي يعيشه العالم، فإن الوكالة الفيدرالية استطاعت أن تُقيم جسورًا مع الدول الصديقة وتقديم الثقافة الروسية ‏خارج حدود الدولة بشكل إيجابي وعميق.
بدوره، قال رئيس الوكالة الفيدرالية للتعاون الدولي ‏يفجيني بريماكوف إن المؤسسة تمتلك العديد من المراكز الثقافية الروسية في الخارج، وتحرص على مد جسور التواصل مع شعوب هذه البلدان، في إطار من الود والصداقة، ‏بهدف تقديم الثقافة الروسية للأصدقاء.

الدول العربية احتفال روسيا بمرور 100 عام على تأسيس الدبلوماسية الشعبية الروسية تأسيس معهد الدبلوماسية الشعبية المراكز الثقافية الروسية المراكز الثقافية السوفيتية مصر تطور العلاقات الثقافية المصرية – الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا يطبق 5 نوفمبر

السوبرانو الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق،

شائعات مجنونة.. السوبرانو شيرين أحمد طارق ترد على شائعة دعمها "للرينبو"

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

الشيخ مصطفى العدوي

إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه

تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية

تشييع جثماني أم وابنتها في المنوفية.. صور

الأرصاد

تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأثنين في مصر.. سعر عيار 21 بكام؟

سيارة بورش

جدل واسع حول سيارة "بورش إسعاف" في افتتاح المتحف المصري الكبير.. والرعاية الصحية ترد

ترشيحاتنا

مكامير فحم

غلق ١٢ مكمورة فحم مخالفة خلال حملة بدمياط

محافظ الجيزة يجوب شوارع الوراق وإمبابة ليلاً ويوجه إنذارًا الي نائب رئيس هيئة النظافة بعد رصد قصور في النظافة

محافظ الجيزة يجوب شوارع الوراق وإمبابة ليلاً ويوجه إنذارًا الي نائب رئيس هيئة النظافة بعد رصد قصور في النظافة

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يجازي نائب رئيس حي الوراق ونائب رئيس هيئة النظافة والتجميل للتقصير في العمل

بالصور

.. الوحدة المرورية الأكثر اصدار للتراخيص لشهر أكتوبر .. تفاصيل

الوحدة المرورية
الوحدة المرورية
الوحدة المرورية

مكسرات رخيصة قيمتها غالية.. فوائد الفول السوداني على صحة الجسم والعقل

فوائد وأضرار الفول السوداني
فوائد وأضرار الفول السوداني
فوائد وأضرار الفول السوداني

أكثر السيارات الكهربائية ترخيصا في مصر .. تفاصيل

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ترتيب طرازات السيارات الأكثر مبيعا في مصر.. تفاصيل

السيارات الأكثر مبيعا
السيارات الأكثر مبيعا
السيارات الأكثر مبيعا

فيديو

كسوف الشمس

ملك الخسوفات يقترب..ظاهرة لن تتكرر قبل 2044

بوستر اغنية الى اللقاء لمصطفي كامل ونجله فتحي

مصطفى كامل يطرح دويتو "إلى اللقاء" بمشاركة نجله فتحي

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد