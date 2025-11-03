مصر تُمَثِّل الدول العربية في احتفالية الدبلوماسية الشعبية الروسية

‏مَثَّلَت مصر، الدول العربية، في احتفال روسيا بمرور 100 عام على تأسيس الدبلوماسية الشعبية الروسية، والمتمثلة في تأسيس معهد الدبلوماسية الشعبية عام 1925، والبدء في تأسيس المراكز الثقافية الروسية في الخارج، والتي كانت تحمل في هذا الوقت اسم المراكز الثقافية السوفيتية، وذلك في احتفالية كبرى أُقيمت في موسكو، بحضور رموز الدوائر السياسية والثقافية وقيادات الدولة الروسية ونجوم الفن والأدب وضيوف من 100 دولة.

وقررت اللجنة المنظمة للاحتفالية بأن تُمَثِّل مصر، الدول العربية، بمشاركة الكاتب الصحفي إبراهيم داوود، الذي شارك في الجلسة الافتتاحية الأولى، ‏بحضور الشخصيات الرسمية، حيث ألقى كلمة مصر، التي تناول فيها ‏التاريخ الطويل من التعاون ‏المصري الروسي في كافة المجالات، والحقبة الناصرية التي شهدت طفرة في هذا التعاون الثنائي، ودور المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، الذي كان دائمًا محط أنظار واهتمام المثقفين المصريين، والذي كان له أكبر الأثر في تطور العلاقات الثقافية المصرية – الروسية.

وذكر بيان للمركز الثقافي الروسي بالقاهرة، اليوم /الاثنين/، أنه تم تنظيم هذه الاحتفالية الكبرى من قِبَل الوكالة الفيدرالية للتعاون الدولي، وصندوق روسكي كونجرس، والجمعية الروسية "زنانيا"، والمركز الوطني الروسي، بدعم من المجلس الرئاسي لشئون المجتمع المدني وحقوق الإنسان.

ونقل البيان رسالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي قرأها مستشار الرئيس فاليري فادييف، حيث أشاد بكل الجهود التي تُبذل لتقديم الوجه الحضاري للدولة الروسية خارج الحدود، مشيرًا إلى أنه بالرغم من ‏الزمن الصعب الذي يعيشه العالم، فإن الوكالة الفيدرالية استطاعت أن تُقيم جسورًا مع الدول الصديقة وتقديم الثقافة الروسية ‏خارج حدود الدولة بشكل إيجابي وعميق.

بدوره، قال رئيس الوكالة الفيدرالية للتعاون الدولي ‏يفجيني بريماكوف إن المؤسسة تمتلك العديد من المراكز الثقافية الروسية في الخارج، وتحرص على مد جسور التواصل مع شعوب هذه البلدان، في إطار من الود والصداقة، ‏بهدف تقديم الثقافة الروسية للأصدقاء.