فوائد عديدة.. ماذا يحدث عند تناول الجوافة يومي؟

عند تناول الجوافة يحدث العديد من الفوائد داخل الجسم، لأنها من أكثر الفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. إليك ما يحدث بالتفصيل:

فوائد تناول الجوافة للجسم:

تقوية المناعة:

تحتوي على نسبة عالية من فيتامين C تفوق الموجودة في البرتقال، مما يساعد على تقوية جهاز المناعة ومقاومة نزلات البرد والإنفلونزا.

تحسين الهضم:

غنية بالألياف الغذائية التي تنظم حركة الأمعاء وتقلل من الإمساك وتساعد على تنظيف الجهاز الهضمي.

ضبط مستوى السكر في الدم:

تحتوي على ألياف تساعد في إبطاء امتصاص السكر، ما يجعلها خياراً مناسباً لمرضى السكري.

تحسين صحة القلب: الجوافة تقلل من الكوليسترول الضار (LDL) وترفع الكوليسترول الجيد (HDL)، كما تحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد في خفض ضغط الدم.

نضارة البشرة:غناها بفيتامين C ومضادات الأكسدة يحافظ على شباب البشرة ويقلل من التجاعيد والبقع.

دعم صحة العين: تحتوي على فيتامين A الذي يحمي من ضعف النظر وجفاف العين.

المساعدة في إنقاص الوزن

سعراتها الحرارية قليلة وتشعرك بالشبع بسبب الألياف الكثيرة، مما يجعلها مناسبة للرجيم.

تنبيه:

الإفراط في تناول الجوافة (أكثر من 2 يومياً) قد يسبب:

انتفاخ أو غازات.

اضطراباً بسيطاً في المعدة لدى أصحاب القولون الحساس.