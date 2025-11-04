قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيت الأبيض: محمد بن سلمان سيزور واشنطن خلال نوفمبر الجاري
كيفية الرقية الشرعية للشفاء من العين والحسد.. أسهل طريقة للتحصين
فولكس فاجن تقدم أحدث سيارة كهربائية من فئة السيدان بقوة 586 حصانًا
في انتظار زيارتك القادمة.. يسرا تعلق على لقاء ملكة الدنمارك في مصر
الاحتلال ينفذ اقتحامات واسعة في مناطق متفرقة بالأراضي المحتلة
رسميا.. الخطيب مشرفًا على كرة القدم والأمور العاجلة في الأهلي
نتيجة سكن لكل المصريين 7.. رابط وخطوات الاستعلام والتظلم 2025
الأهلي يعتمد الميزانية والحساب الختامي ويخطر الجهة الإدارية
جلسة بين عبد الحفيظ وتوروب لحسم ملفات صفقات يناير.. ورحيل أفشة مطروح على الطاولة
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4-11-2025
لماذا أمر الشرع بالاستغفار 3 مرات بعد الصلاة؟.. اعرف الحكمة
البابا لاون في قداس عن راحة قداسة البابا فرنسيس: رجاؤنا لا ينظر إلى الأرض بل إلى الله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

فوائد عديدة.. ماذا يحدث عند تناول الجوافة يومي؟

الجوافة
الجوافة
ريهام قدري

عند تناول الجوافة يحدث العديد من الفوائد داخل الجسم، لأنها من أكثر الفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. إليك ما يحدث بالتفصيل:

فوائد تناول الجوافة للجسم:

تقوية المناعة:

تحتوي على نسبة عالية من فيتامين C تفوق الموجودة في البرتقال، مما يساعد على تقوية جهاز المناعة ومقاومة نزلات البرد والإنفلونزا.

تحسين الهضم:

غنية بالألياف الغذائية التي تنظم حركة الأمعاء وتقلل من الإمساك وتساعد على تنظيف الجهاز الهضمي.

ضبط مستوى السكر في الدم:

تحتوي على ألياف تساعد في إبطاء امتصاص السكر، ما يجعلها خياراً مناسباً لمرضى السكري.

تحسين صحة القلب: الجوافة تقلل من الكوليسترول الضار (LDL) وترفع الكوليسترول الجيد (HDL)، كما تحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد في خفض ضغط الدم.

نضارة البشرة:غناها بفيتامين C ومضادات الأكسدة يحافظ على شباب البشرة ويقلل من التجاعيد والبقع.

دعم صحة العين: تحتوي على فيتامين A الذي يحمي من ضعف النظر وجفاف العين.

المساعدة في إنقاص الوزن

سعراتها الحرارية قليلة وتشعرك بالشبع بسبب الألياف الكثيرة، مما يجعلها مناسبة للرجيم.

تنبيه:

الإفراط في تناول الجوافة (أكثر من 2 يومياً) قد يسبب:

انتفاخ أو غازات.

اضطراباً بسيطاً في المعدة لدى أصحاب القولون الحساس.

تناول الجوافة فوائد تناول الجوافة للجسم الجوافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السوبرانو الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق،

شائعات مجنونة.. السوبرانو شيرين أحمد طارق ترد على شائعة دعمها "للرينبو"

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا يطبق 5 نوفمبر

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأثنين في مصر.. سعر عيار 21 بكام؟

الشيخ مصطفى العدوي

إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه

أسعار السجائر الآن في الأسواق .. اعرف أسعار المحلي والمستورد

أسعار السجائر الآن في الأسواق.. اعرف أسعار المحلي والمستورد

حالة الطقس

طقس الغد.. الأرصاد تكشف خريطة "الشبورة الكثيفة" والأمطار الرعدية

الطالبة كارما

إحالة ثلاث طالبات للمحاكمة بتهمة ضرب زميلتهن كارما بمدرسة التجمع

ترشيحاتنا

أرشيفية

وزير الخارجية الدنماركي: مصر ركيزة أساسية في دعم الجهود الإنسانية وإيصال المساعدات لغزة

أرشيفية

السودان.. مقتـ.ل 7 مدنيين إثر الهجوم على مستشفى أطفال في دارفور

أرشيفية

بيرو تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المكسيك

بالصور

.. الوحدة المرورية الأكثر اصدار للتراخيص لشهر أكتوبر .. تفاصيل

الوحدة المرورية
الوحدة المرورية
الوحدة المرورية

مكسرات رخيصة قيمتها غالية.. فوائد الفول السوداني على صحة الجسم والعقل

فوائد وأضرار الفول السوداني
فوائد وأضرار الفول السوداني
فوائد وأضرار الفول السوداني

أكثر السيارات الكهربائية ترخيصا في مصر .. تفاصيل

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ترتيب طرازات السيارات الأكثر مبيعا في مصر.. تفاصيل

السيارات الأكثر مبيعا
السيارات الأكثر مبيعا
السيارات الأكثر مبيعا

فيديو

إسعاف بورش

ضجة بورش الإسعاف في افتتاح المتحف.. والهيئة توضح الحقيقة

كسوف الشمس

ملك الخسوفات يقترب..ظاهرة لن تتكرر قبل 2044

بوستر اغنية الى اللقاء لمصطفي كامل ونجله فتحي

مصطفى كامل يطرح دويتو "إلى اللقاء" بمشاركة نجله فتحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد