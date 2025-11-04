آمنة وفعالة.. أفضل طرق علاج ألم القولون عند الأطفال

آلام القولون عند الأطفال شائعة، وغالبًا ما تكون بسبب القولون العصبي أو مشكلات في الهضم مثل الانتفاخ أو الإمساك.

وفيما يلي أهم طرق علاج ألم القولون عند الأطفال حسب السبب والحالة:



أولًا: العلاج المنزلي وتغيير نمط الحياة

تنظيم الأكل:

قدمي وجبات صغيرة ومتوازنة بدلًا من وجبة كبيرة.

تجنبي الأطعمة التي تسبب الغازات مثل: الفول، العدس، الكرنب، المشروبات الغازية.

قللي من الأطعمة الدسمة والمقلية.



زيادة الألياف:

أضيفي إلى غذائه الفواكه الطازجة (مثل التفاح والموز) والخضروات والحبوب الكاملة.



في حال الإمساك، تساعد الألياف على انتظام حركة الأمعاء.

شرب الماء بانتظام:

الماء يسهل الهضم ويقلل التقلصات.

تشجيعه على الحركة اليومية:

النشاط البدني يحسن حركة الأمعاء ويقلل التوتر العصبي.



الراحة النفسية:

التوتر أو القلق ممكن يزيد ألم القولون، خصوصًا قبل الامتحانات أو المواقف الجديدة.

ثانيًا: العلاج الدوائي (بإشراف الطبيب فقط)

مضادات التقلصات مثل: دروتافيرين (No-Spa) أو هيوسين (Buscopan) لتخفيف المغص.

ملينات خفيفة إذا كان عنده إمساك.

بروبيوتيك (مثل الزبادي أو كبسولات طبيّة) للمساعدة في توازن البكتيريا النافعة.

مسكن بسيط مثل الباراسيتامول إذا كان الألم متوسطًا.