أخبار العالم

أبو الغيط يبحث مع المبعوث الأمريكي لأفريقيا تطورات الوضع في السودان

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
الديب أبوعلي

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، مسعد بويلس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مساء الإثنين 3 /11 /2025 بمقر الأمانة العامة للجامعة، وبحث الجانبان التطورات الراهنة في المنطقة، ولا سيما الأوضاع في السودان وليبيا.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن "بويلس" عرض خلال اللقاء رؤية الإدارة الأمريكية حول الجهود الأمريكية الأخيرة في السودان لإيقاف الحرب والدخول في عملية سياسية سودانية – سودانية، فضلًا عن الجهود الأمريكية في منطقة الساحل الأفريقي.

وكذلك أطلع المبعوث الأمريكي الأمين العام على الرؤية الأمريكية تجاه الأوضاع في ليبيا، مستعرضًا التحديات والفرص المتاحة لتحقيق الاستقرار في كلٍ من البلدين العربيين.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن "أبو الغيط" أكد على الدور المحوري لجامعة الدول العربية في دعم جهود السلام والاستقرار في المنطقة، مشددًا على أهمية التنسيق مع الشركاء الدوليين لإيجاد حلول مستدامة للأزمات في السودان وليبيا.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الأمين العام للجامعة وجّه في ختام اللقاء دعوة رسمية إلى وزير الخارجية الأمريكي لزيارة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تأكيدًا على عمق العلاقات بين الجامعة والولايات المتحدة الأمريكية، والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون لخدمة قضايا المنطقة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الجانبين أكدا على مستوى التنسيق والتعاون القائم بين جامعة الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

